В Туркестанской области запустят мясной кластер за $111,1 млн
Меморандум о реализации инвестиционного проекта по созданию мясного кластера подписан сегодня между акиматом Туркестанской области и группой компаний «Nurym Group».
Подписание состоялось в рамках IX Kazakhstan Global Investment Roundtable при участии Премьер-министра РК Олжаса Бектенова.
Масштабный агропромышленный проект направлен на укрепление сельхозпотенциала и привлечение инвестиций в местную экономику. Его стоимость оценивается в 111,1 миллиона долларов США.
Строительство нового комплекса станет мощным драйвером для аграрного сектора региона. Формирование полноценного мясного кластера позволит нарастить объемы сельскохозяйственного производства, повысить инвестиционный статус территории и поддержать устойчивый экономический рост.
Конкретные условия финансирования и реализации проекта будут определены отдельными соглашениями.
IX Kazakhstan Global Investment Roundtable (Казахстанский круглый стол по глобальным инвестициям) в этом году проходит в Шымкенте. В его рамках Премьер-министру были продемонстрированы крупные инвестпроекты, в том числе в сфере АПК. В их числе завод безалкогольных напитков Carlsberg Group и проект по строительству тепличного комплекса Alsera.
Всего участие в KGIR-2026 приняли более 500 инвесторов и представителей бизнеса из более чем 40 стран.