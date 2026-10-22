В Туркестанской области запустят мясной кластер за $111,1 млн

Меморандум о реализации инвестиционного проекта по созданию мясного кластера подписан сегодня между акиматом Туркестанской области и группой компаний «Nurym Group».

Подписание состоялось в рамках IX Kazakhstan Global Investment Roundtable при участии Премьер-министра РК Олжаса Бектенова.

Масштабный агропромышленный проект направлен на укрепление сельхозпотенциала и привлечение инвестиций в местную экономику. Его стоимость оценивается в 111,1 миллиона долларов США.

Строительство нового комплекса станет мощным драйвером для аграрного сектора региона. Формирование полноценного мясного кластера позволит нарастить объемы сельскохозяйственного производства, повысить инвестиционный статус территории и поддержать устойчивый экономический рост.

Конкретные условия финансирования и реализации проекта будут определены отдельными соглашениями.

IX Kazakhstan Global Investment Roundtable (Казахстанский круглый стол по глобальным инвестициям) в этом году проходит в Шымкенте. В его рамках Премьер-министру были продемонстрированы крупные инвестпроекты, в том числе в сфере АПК. В их числе завод безалкогольных напитков Carlsberg Group и проект по строительству тепличного комплекса Alsera.

Всего участие в KGIR-2026 приняли более 500 инвесторов и представителей бизнеса из более чем 40 стран.