Ливия заинтересована в импорте казахстанского зерна и мяса

Казахстан и Ливия намерены расширять торговлю сельскохозяйственной продукцией, уделив особое внимание поставкам казахстанского зерна и мяса. Перспективы развития двустороннего сотрудничества обсудили министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров и министр сельского хозяйства и животноводства Государства Ливия Абдул Латиф Мохаммед Аль-ТахерХосни.

Айдарбек Сапаров отметил приоритетность укрепления торгово-экономических связей с Ливией и расширения присутствия отечественной агропродукции на рынках Северной Африки.

«Мы готовы наращивать поставки качественной и конкурентоспособной сельхозпродукции на ливийский рынок. Прежде всего речь идет о зерновых культурах, говядине и баранине. Наша задача — перейти от имеющегося потенциала к конкретным торговым проектам, расширить деловые контакты и создать устойчивые каналы поставок, отвечающие потребностям ливийского рынка. Казахстан располагает значительными ресурсами для реализации этих планов», — отметил министр, представив возможности отечественного АПК.

Производственный потенциал Казахстана создает прочную основу для расширения географии экспорта. Два года подряд урожай зерновых превышает 27 млн тонн. Производство маслосемян достигло 4,8 млн тонн, бобовых культур — более 1 млн тонн. За последние пять лет экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился вдвое и превысил 7 млрд долларов США.

По итогам прошлого маркетингового года экспортировано 15,3 млн тонн зерна — на 70% больше, чем за аналогичный предыдущий период.

Диверсификация экспортных направлений и освоение новых рынков остаются одними из приоритетов развития агросектора.

Абдул Латиф Мохаммед Аль-ТахерХосни подчеркнул важность укрепления международных связей в аграрной сфере. По его словам, прямое взаимодействие профильных ведомств позволит определить перспективные направления сотрудничества и создать дополнительные возможности для взаимных поставок.

«Мы заинтересованы в расширении сотрудничества, обмене профессиональным опытом и создании дополнительных возможностей для взаимных поставок. Уверен, что прямой диалог позволит определить наиболее перспективные направления и придать новый импульс нашим торгово-экономическим отношениям», — отметил министр.

Отдельное внимание стороны уделили перспективам экспорта казахстанской мясной продукции. Поголовье крупного рогатого скота в стране составляет 9,3 млн голов, мелкого рогатого скота — 24,3 млн голов. Эти показатели формируют значительную ресурсную базу для развития животноводства и расширения поставок отечественного мяса на зарубежные рынки.

Для практической реализации экспортного потенциала сторонырассмотрели вопросы ветеринарного и фитосанитарного взаимодействия, обеспечения безопасности продукции и совершенствования торговых процедур. Согласование требований к поставляемой продукции и условий ее допуска на рынок станет важным этапом дальнейшей работы.