В Курултае обсудили вопросы модернизации рыбоводных хозяйств и развитие аквакультуры

В Курултае Республики Казахстан состоялся круглый стол на тему «Проблемы модернизации рыбоводных хозяйств и рыбопитомников». В нем приняли участие вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин, представители государственных органов, научного сообщества и бизнеса.

В ходе круглого стола рассмотрены актуальные вопросы развития аквакультуры, воспроизводства рыбных ресурсов, модернизации государственных рыбоводных предприятий и совершенствования механизмов государственной поддержки отрасли.

По итогам 2025 года объем выращивания товарной рыбы в Казахстане составил порядка 23 тыс. тонн, что на 26% превышает показатель предыдущего года. На период 2026–2030 годов сформирован пул из 41 инвестиционного проекта общей стоимостью около 60 млрд тенге.

Отдельное внимание участники уделили вопросам искусственного воспроизводства рыбных ресурсов и увеличения объемов зарыбления естественных водоемов страны.

Согласно научным рекомендациям, ежегодная потребность в выпуске молоди рыб составляет порядка 150 млн экземпляров. При этом в рамках государственного заказа ежегодно обеспечивается выпуск около 22 млн экземпляров молоди ценных видов рыб.

В целях наращивания производственных мощностей и обеспечения устойчивого воспроизводства рыбных ресурсов проводится работа по модернизации Атырауского осетрового рыбоводного завода, а также развитию производственной инфраструктуры Петропавловского и Камышлыбашского рыбопитомников.

Реализация данных мероприятий позволит увеличить объемы выращивания рыбопосадочного материала, повысить эффективность деятельности государственных рыбоводных предприятий и создать условия для поэтапного приближения объемов зарыбления к научно обоснованной потребности.

По итогам обсуждения участники подчеркнули необходимость дальнейшего совершенствования мер государственной поддержки, модернизации рыбоводной инфраструктуры и обеспечения устойчивого финансирования мероприятий по воспроизводству рыбных ресурсов.

Развитие аквакультуры и сохранение рыбных ресурсов являются важными направлениями работы Министерства сельского хозяйства. Последовательная реализация намеченных мер будет способствовать укреплению продовольственной безопасности страны, сохранению биологического разнообразия и социально-экономическому развитию регионов.