Казахстан впервые представил масложировую продукцию на SIAL Paris 2026

На международной выставке продуктов питания SIAL Paris 2026, проходящей в Париже с 17 по 21 октября, казахстанский стенд представила Национальная ассоциация переработчиков масличных культур (НАПМК) совместно с предприятиями, входящими в её состав.

На стенде были продемонстрированы подсолнечное, соевое, рапсовое, льняное, хлопковое и сафлоровое масла, а также высокобелковые кормовые продукты - шроты и жмыхи. Особый интерес европейских покупателей вызвали топливные гранулы из подсолнечной лузги - побочного продукта переработки масличных культур, используемого в качестве возобновляемого топлива.

Европейские страны уже являются покупателями казахстанской масложировой продукции. Страна входит в ТОП-3 поставщиков подсолнечного шрота в ЕС. По данным НАПМК, за последние четыре маркетинговых года экспорт растительных масел, шротов и жмыхов в ЕС и Норвегию стабильно превышает 100 тысяч тонн, что в два раза больше объемов предыдущих годов. В сезоне 2025/26 объём поставок составил 114 927 тонн.

Растут и поставки топливных гранул из подсолнечной лузги. Согласно данным Ассоциации, их экспорт из Казахстана в ЕС увеличился с 1 135 тонн в 2023 году до 33 418 тонн в 2025 году - почти в 30 раз. Стоимость поставок в 2025 году достигла около 1,04 млн долларов США.

Национальный стенд посетила посол Республики Казахстан во Франции Гульсара Арыстанкулова, что подчёркивает значимость рынка Европейского союза для Казахстана и внимание государства к продвижению отечественной масложировой продукции на этом рынке. Представители НАПМК и посольства обсудили перспективы сотрудничества со странами ЕС в масложировой отрасли.

Участие в SIAL Paris 2026 проходит в рамках реализации Дорожной карты по развитию экспорта масложировой продукции на 2026-2028 годы. Документ разработан НАПМК совместно с Международным торговым центром (ITC) при организационной поддержке АО «QazTrade» в рамках финансируемого ЕС проекта «Ready4Trade: Путь к процветанию через Транскаспийский транспортный коридор». Дорожная карта предусматривает увеличение ежегодной экспортной выручки отрасли до 1,5 млрд долларов США к 2028 году и вхождение Казахстана в четвёрку крупнейших мировых экспортёров подсолнечного масла.