В Астане стартовала 17-я международная аграрная выставка KazAgroFarm-2026

17-я международная аграрная выставка KazAgroFarm-2026 объединила более 350 компаний из 25 стран мира. Мероприятие, организованное компанией ExpoGroup, стало площадкой для демонстрации передовых технологий, обмена опытом и укрепления международного сотрудничества в агропромышленном комплексе.

В открытии выставки принял участие вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов. Среди участников также министры сельского хозяйства Ливии и Чехии, вице-министр сельского хозяйства Ирана, международные экспертные делегации из Германии, Канады, Нидерландов, Испании, КНР, представители агробизнеса и фермерских хозяйств.

Выступая на открытии, Азат Султанов от имени Министерства сельского хозяйства и лично от себя поблагодарил организаторов за высокий уровень проведения мероприятия.

«Сегодня Астана вновь становится центром притяжения мирового аграрного сообщества. KazAgroFarm — это не просто выставка достижений отрасли, а международная платформа для обмена опытом, внедрения передовых решений и формирования долгосрочных партнерств. Расширение географии участников подтверждает высокий интерес к аграрному потенциалу Казахстана и открывает новые возможности для международного сотрудничества», — отметил вице-министр.

По его словам, ключевыми задачами остаются обеспечение продовольственной безопасности, повышение производительности труда и конкурентоспособности отечественной продукции.

«Наша стратегическая цель — сделать агропромышленный комплекс Казахстана более технологичным, эффективным и устойчивым. Для этого необходимо внедрять современные решения в растениеводстве и животноводстве, развивать цифровизацию, автоматизацию и точное земледелие, расширять инвестиционное и международное сотрудничество. Уверен, что выставка станет площадкой для запуска новых совместных проектов, заключения взаимовыгодных соглашений и укрепления экспортных возможностей нашей страны», — подчеркнул Азат Султанов.

Проведение KazAgroFarm-2026 способствует укреплению международных деловых связей, продвижению инноваций и созданию новых возможностей для устойчивого развития агропромышленного комплекса Казахстана.

Экспозиция традиционно объединяет два ключевых направления аграрной отрасли. KazAgro охватывает полный цикл растениеводства — от семян и технологий выращивания до уборки и хранения урожая. KazFarm представляет решения для животноводства — от генетики и племенной работы до производства мяса, молока и готовой продукции.

Отдельное внимание уделено цифровизации, автоматизации, искусственному интеллекту, роботизации и точному земледелию. Участники также представят новые модели сельскохозяйственной техники, оборудования и собственные технологические разработки.

Одним из центральных событий станет День казахской белоголовой породы «Акбас», посвященный 75-летию породы. Запланированы панельные сессии, семинары, конференции и профессиональные встречи по актуальным вопросам развития АПК.

Для казахстанских фермеров выставка станет возможностью ознакомиться с современными решениями для хозяйств, напрямую пообщаться с производителями и экспертами, изучить новые технологии и найти потенциальных партнеров.