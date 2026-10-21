В Казахстане продолжается системная работа по развитию отечественного садоводства, увеличению производства плодовой продукции и укреплению продовольственной безопасности. Особое внимание уделяется расширению площадей яблоневых садов, совершенствованию инфраструктуры хранения и переработки, а также возрождению легендарного сорта «Апорт», который является одним из символов национального садоводства.

По данным Бюро национальной статистики, в 2025 году площадь яблоневых садов в стране составила 26,2 тыс. га, валовой сбор яблок – 205,2 тыс. тонн при урожайности 83,9 ц/га. Основные площади садов расположены в Туркестанской области – 13,4 тыс. га, Алматинской области – 6,3 тыс. га, области Жетісу – 3 тыс. га и Жамбылской области – 1,4 тыс. га.

Обеспеченность внутреннего рынка за счет собственного производства достигла 74%.

Дальнейшее наращивание производства и повышение эффективности отрасли остаются важными условиями сокращения импортозависимости и обеспечения населения отечественной продукцией.

Для поддержки сельхозтоваропроизводителей государством предусмотрены меры субсидирования. Возмещение затрат на приобретение минеральных удобрений и пестицидов составляет до 60%, саженцев – до 50%, поливной воды – до 85%. В рамках инвестиционного субсидирования предусмотрено возмещение до 30% затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, до 80% – на создание и расширение ирригационных систем, до 40% – на закладку интенсивных яблоневых садов площадью от 5 га. Кроме того, при строительстве и расширении фруктохранилищ мощностью от 1 000 тонн возмещается до 40% инвестиционных затрат.

В рамках поручения Главы государства продолжается работа по восстановлению легендарного сорта «Апорт». Работу по выращиванию качественных саженцев, сохранению маточных насаждений и расширению площадей возделывания ведет Талгарский региональный филиал ТОО «Казахский научно-исследовательский институт плодоовощеводства».

В 2025 году выращено 2 080 саженцев и заложен сад «Апорт» площадью 10 га. В 2026 году в рамках реализации проекта проведен комплекс мероприятий по выращиванию саженцев, уходу за маточными насаждениями, обеспечению надлежащего агротехнического состояния вновь заложенных садов и подготовке посадочного материала на последующие годы.

Реализация этих мероприятий направлена на последовательное расширение посадочного материала и восстановление производственного потенциала знаменитого сорта.

В рамках программно-целевого финансирования планируется проведение работ по следующим основным направлениям: размножение качественных саженцев яблони сорта «Апорт» и поэтапное увеличение объемов их производства; сохранение, развитие и агротехнический уход за маточно-черенковыми садами; выращивание подвоев из семян яблони Сиверса и формирование запаса подвойного материала, необходимого для производства саженцев; совершенствование технологий прививки, окулировки и выращивания однолетних стандартных саженцев; укрепление материально-технической и агротехнической базы питомников; обеспечение качественным посадочным материалом фермерских хозяйств, намеренных закладывать сады сорта «Апорт»; повышение качества посадочного материала и совершенствование научно-методических основ производства саженцев.

Развитие садоводства создает условия и для расширения переработки отечественного сырья. В 2025 году в Казахстане произведено 19,6 млн литров яблочного сока. За январь-сентябрь 2026 года произведено 12,6 млн литров сока.

Таким образом, развитие яблоневого садоводства в Казахстане охватывает все ключевые этапы производства – от выращивания саженцев и закладки садов до хранения и переработки урожая. Государственная поддержка аграриев, внедрение современных технологий и сохранение генетических ресурсов формируют основу для дальнейшего роста отрасли. При этом возрождение «Апорта» имеет особое значение не только для экономики, но и для сохранения национального наследия, объединяя научные разработки, современные агротехнологии и многолетние традиции казахстанского садоводства.