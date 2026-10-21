От сырья к индустрии: Казахстан запускает масштабную трансформацию глубокой переработки

Шесть инвестиционных проектов стоимостью около $4 млрд, новые промышленные мощности и экспорт переработанной продукции на $3,6 млрд — Казахстан формирует новую модель агропромышленного развития, в которой ключевым ресурсом роста становится не сырье, а продукция с высокой добавленной стоимостью.

Казахстан расширяет переработку сельскохозяйственного сырья, делая ставку на производство товаров, которые востребованы не только на внутреннем рынке, но и в международных производственных цепочках. Главный акцент — на глубокой переработке зерна, развитии масложировой, мясной и молочной промышленности, модернизации предприятий и увеличении экспорта готовой продукции.

Для страны с развитой аграрной базой это вопрос не только промышленного роста, но и экономической эффективности. Зерно, масличные культуры, мясо и молоко могут становиться сырьем для десятков видов продукции — от пищевых ингредиентов до промышленных компонентов. Чем больше этапов переработки проходит сельхозпродукция внутри страны, тем больше возможностей для создания добавленной стоимости, расширения рынков сбыта и развития смежных производств.

Развитие переработки обозначено в числе приоритетных направлений, поставленных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию».

Переработка набирает обороты: от сырьевой базы к производству

За последние годы в Казахстане увеличилась доля сельскохозяйственного сырья, направляемого на переработку. В 2023–2025 годах показатель по основным видам продукции — мясу, молоку, масличным культурам, кукурузе, рису и гречихе — вырос с 35% до 64%. К концу 2026 года поставлена задача довести его до 70%.

Для достижения этой цели государство предусмотрело финансовые и инвестиционные инструменты поддержки. Предприятиям доступны льготное финансирование, инвестиционные субсидии, налоговые преференции и меры стимулирования закупок отечественного сырья.

В 2024–2026 годах на финансирование оборотных средств перерабатывающих предприятий направлено порядка 230 млрд тенге. Еще одним механизмом развития отрасли стала программа тиражирования опыта Северо-Казахстанской области. В ее рамках профинансировано 39 инвестиционных проектов по переработке сельскохозяйственной продукции общей стоимостью 42,3 млрд тенге.

Однако увеличение объемов переработки требует не только финансовой поддержки, но и появления новых производств, способных выпускать более сложную и востребованную продукцию. Одно из наиболее перспективных направлений — глубокая переработка зерна, где Казахстан планирует существенно увеличить мощности в ближайшие годы.

Шесть проектов на $4 млрд: что изменится в зерновой отрасли

Зерно остается одним из ключевых ресурсов казахстанского АПК. При этом его промышленное применение значительно шире традиционного продовольственного использования. Современные технологии позволяют производить из зернового сырья крахмал, глютен, сиропы, биоэтанол, аминокислоты и кормовые компоненты.

На глубокую переработку ежегодно направляются около 510 тыс. тонн зерна. В стране работают три специализированных предприятия, выпускающих крахмалопродукты, глютен и биоэтанол. В 2025 году произведены около 152 тыс. тонн крахмалопродуктов, за январь-август 2026 года - 97,9 тыс. тонн.

В Туркестанской, Жамбылской, Костанайской, Акмолинской областях и Астане реализуются 6 проектов по производству крахмала, глютена, сиропов, биоэтанола и другой продукции высокого передела. Стоимость проектов - 4 млрд долларов. Новые предприятия будут выпускать крахмал, глютен, сиропы, биоэтанол, кормовые компоненты и другую продукцию высокого передела. Часть инициатив уже перешла к практической реализации: введено в эксплуатацию предприятие «Казкрахмал», по проекту Fufeng получена первая продукция.

Масштаб запланированных мощностей означает существенное расширение возможностей использования отечественного зерна. Вместо реализации преимущественно сырья Казахстан сможет наращивать производство ингредиентов и компонентов для пищевой промышленности и других отраслей.

Но здесь важен не только объем инвестиций. Для эффективной работы новых комплексов необходимы стабильные поставки сырья, надежное энергоснабжение, доступ к воде, транспортная инфраструктура и рынки сбыта. Без достаточной загрузки производственных линий и конкурентоспособной себестоимости даже крупные проекты не смогут обеспечить ожидаемую экономическую отдачу.

Масложировая, мясная и молочная промышленность: рост за счет переработки

Развитие отрасли не ограничивается зерновым сектором. В Казахстане работает около 90 предприятий масложировой промышленности общей мощностью свыше 4,5 млн тонн сырья в год. Более 90% выращенного подсолнечника перерабатывается внутри страны.

Следующая задача — расширение ассортимента продукции и увеличение выпуска товаров последующих переделов. Помимо растительного масла, это специализированные жиры, пищевые ингредиенты и другие компоненты, востребованные отечественными предприятиями и зарубежными покупателями.

В мясной и молочной промышленности действуют порядка 210 мясоперерабатывающих и 180 молокоперерабатывающих предприятий. Они производят колбасные изделия, мясные консервы, полуфабрикаты, кисломолочную продукцию и другие готовые товары. В 2025 году выпуск мясных консервов увеличился на 48,3%.

Дополнительные возможности открываются в переработке шерсти и плодоовощной продукции, а также в производстве комбикормов. Развитие этих направлений позволяет эффективнее использовать сельскохозяйственное сырье и расширять ассортимент продукции казахстанского производства.

Для фермеров это означает дополнительные каналы сбыта и потенциально более устойчивый спрос на сырье. Для регионов — инвестиции, рабочие места и развитие сопутствующей инфраструктуры. При этом результат зависит от того, насколько согласованно работают все участники цепочки: сельхозпроизводители, переработчики, перевозчики и торговые компании.

Экспорт продукции АПК достиг $7 млрд

Рост переработки отражается и на внешней торговле. Из года в год растет доля переработанной продукции в аграрном экспорте Казахстана. В 2024 году доля увеличилась до 52%, а объем экспорта составил $2,66 млрд.

По итогам 2025 года экспорт переработанной продукции вырос до $3,6 млрд, прибавив 35,3% за год. Ее доля в аграрном экспорте сохранилась на уровне 52%. К 2030 году поставлена задача довести этот показатель до 70%.

Для Казахстана это возможность расширять присутствие на внешних рынках за счет товаров, в производстве которых внутри страны выполнено больше технологических операций. Одновременно развитие переработки может снизить зависимость отдельных отраслей от импортных ингредиентов и полуфабрикатов.

Однако увеличение выпуска не гарантирует автоматического роста экспорта. Для выхода на новые рынки предприятиям необходимо обеспечивать стабильное качество продукции, соответствие требованиям безопасности и сертификации, конкурентоспособную стоимость и надежные поставки. Важны также долгосрочные контракты с покупателями и диверсификация экспортных направлений.

Поэтому развитие производственных мощностей должно сопровождаться работой по продвижению казахстанской продукции и поиску устойчивого спроса за рубежом.

К 2030 году — переход к более сложной структуре аграрного производства

В ближайшие годы Казахстану предстоит решить несколько взаимосвязанных задач. К концу 2026 года планируется увеличить долю переработки основных видов сельскохозяйственного сырья. До 2029 года должны быть созданы мощности по глубокой переработке зерна объемом порядка 5,8 млн тонн сырья ежегодно. К 2030 году поставлена цель увеличить долю переработанной продукции в аграрном экспорте до 70%.

Для достижения этих ориентиров потребуется не только ввод новых производств, но и обеспечение их сырьем, развитие инфраструктуры, модернизация действующих предприятий и расширение рынков сбыта.

Глубокая переработка позволяет Казахстану эффективнее использовать собственную сельскохозяйственную базу и увеличивать выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. При этом ключевой результат будет зависеть от практической реализации инвестиционных проектов, конкурентоспособности предприятий и наличия устойчивого спроса.

Таким образом, развитие переработки становится одним из направлений диверсификации экономики Казахстана. Шесть крупных зерноперерабатывающих проектов, расширение действующих производств и рост экспорта создают предпосылки для увеличения доли готовой продукции в аграрном секторе. Насколько значительным окажется эффект, покажут реальные объемы производства, загрузка новых мощностей и способность казахстанских предприятий конкурировать на внутреннем и международных рынках.