Сотрудники МСХ РК названы лучшими на турнире Government Chess Cup 2026
Сотрудники Министерства сельского хозяйства заняли призовые места на республиканском шахматном турнире среди государственных служащих Government Chess Cup 2026.
В соревновании приняли участие 20 команд из регионов страны — всего 80 участников, прошедших предварительный отбор и ставших победителями региональных этапов.
В командном зачете первое место заняла сборная государственных служащих города Астаны. В ее составе выступил руководитель управления департамента развития персонала МСХ РК Арман Абданбеков.
В личном зачете Арман Абданбеков также занял первое место. Играя на первой доске, он набрал 8,5 очка из 9 возможных и завоевал золотую медаль.
Главный специалист, государственный инспектор по защите и карантину растений Астраханской районной территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК Гульжан Кайбогорова также одержала победу.
Выступая в составе сборной Акмолинской области на женской доске, она выиграла все девять партий и набрала 9 очков из 9 возможных, заняв первое место в личном зачете.
Поздравляем победителей и желаем им дальнейших успехов!