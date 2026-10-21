Сотрудники МСХ РК названы лучшими на турнире Government Chess Cup 2026

Сотрудники Министерства сельского хозяйства заняли призовые места на республиканском шахматном турнире среди государственных служащих Government Chess Cup 2026.

В соревновании приняли участие 20 команд из регионов страны — всего 80 участников, прошедших предварительный отбор и ставших победителями региональных этапов.

В командном зачете первое место заняла сборная государственных служащих города Астаны. В ее составе выступил руководитель управления департамента развития персонала МСХ РК Арман Абданбеков.

В личном зачете Арман Абданбеков также занял первое место. Играя на первой доске, он набрал 8,5 очка из 9 возможных и завоевал золотую медаль.

Главный специалист, государственный инспектор по защите и карантину растений Астраханской районной территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК Гульжан Кайбогорова также одержала победу.

Выступая в составе сборной Акмолинской области на женской доске, она выиграла все девять партий и набрала 9 очков из 9 возможных, заняв первое место в личном зачете.

Поздравляем победителей и желаем им дальнейших успехов!