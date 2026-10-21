В Аккайынском районе Северо-Казахстанской области выявлен факт неиспользования пастбищных земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 1,9 тыс. га. Нарушение установлено по результатам проверки, проведённой департаментом по управлению земельными ресурсами КУЗР МСХ РК.

В соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан, если земельный участок, предоставленный для ведения крестьянского или фермерского хозяйства либо сельскохозяйственного производства, не используется по целевому назначению в течение одного года с момента первоначального выявления факта неиспользования, он подлежит принудительному изъятию в установленном законом порядке.

В целях восстановления законности и устранения выявленного нарушения департамент обратился с иском о принудительном изъятии земельного участка в Специализированный межрайонный экономический суд Северо-Казахстанской области.

По итогам рассмотрения дела суд удовлетворил исковые требования ДУЗР в полном объёме. Земельный участок возвращен в государственную собственность.

Работа по возврату неиспользуемых сельскохозяйственных земель в государственную собственность продолжается.