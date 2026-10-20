Казахстанские ученые провели производственные испытания отечественных биопрепаратов «Лактин АС» и «Плантарин АС» на площади до 500 га в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях. По результатам исследований, эффективность интегрированной системы защиты яблоневых садов от бактериального ожога достигала 92% в производственных условиях и 95% в мелкоделяночных опытах.

Препараты разработаны на основе молочнокислых бактерий учеными Казахского научно-исследовательского института защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева совместно с Институтом микробиологии и вирусологии. Специалисты КазНИИЗиКР провели производственные испытания, отработали схемы применения биопрепаратов и оценили эффективность системы в условиях сельскохозяйственных хозяйств.

По данным испытаний, в Туркестанской области эффективность защиты достигала 90–92%, а прибавка урожая превышала 2 тонны с га. В Алматинской области на восприимчивом к заболеванию сорте Апорт эффективность составляла до 84%, при этом дополнительный урожай достигал 1,5–2 тонн с га.

Отдельные исследования на сорте Апорт также продемонстрировали почти восьмикратное снижение показателей распространенности и развития бактериального ожога после двукратного применения препаратов. Полученные результаты свидетельствуют о потенциале биологических средств в системе защиты плодовых насаждений от опасного заболевания.

Особое практическое значение разработка имеет для сохранения Алматинского Апорта — исторического сорта яблони, который отличается высокой восприимчивостью к бактериальному ожогу. Применение отечественных биопрепаратов может стать одним из инструментов защиты этого сорта и повышения устойчивости садов к фитосанитарным рискам.

При этом разработчики рассматривают «Лактин АС» и «Плантарин АС» не как отдельную замену всем средствам защиты, а как элемент интегрированной системы, объединяющей биологические препараты и другие фитосанитарные мероприятия.

Результаты производственных испытаний подтверждают перспективность казахстанских разработок для развития отечественных технологий биологической защиты растений, сохранения плодовых насаждений и повышения урожайности яблоневых садов.

Разработка отечественных ученых демонстрирует потенциал биотехнологий для решения актуальных задач сельского хозяйства и укрепления продовольственной безопасности Казахстана.