Аграрии поставили в Продкорпорацию 135 тыс. тонн зерна по форвардным контрактам

Фермерские хозяйства поставили в ресурсы Продкорпорации 135 тыс. тонн зерна нового урожая. Это почти треть от общего объема, законтрактованного по программе форвардного закупа сельхозпродукции 2026 года.

Основными поставщиками стали три зерносеющих региона. По состоянию на 19 октября, аграрии Костанайской области отгрузили 75 тыс. тонн зерна, Северо-Казахстанской области - 42,9 тыс. тонн, Акмолинской области - 10,8 тыс. тонн.

В поставках преобладает пшеница третьего класса, на которую приходится 89%. Также сельхозпроизводители сдают в государственные ресурсы пшеницу четвертого, пятого классов и ячмень.

В этом году национальный зерновой оператор направил на форвардный закуп сельхозпродукции 31,9 млрд тенге. Программа позволяет фермерам заранее получить средства на весенне-полевые работы и обеспечить сбыт части будущего урожая. Осенью хозяйства поставляют зерновые и масличные культуры в счет полученного финансирования.

В конце сентября Правительство установило закупочные цены на зерно урожая 2026 года. По условиям форвардных контрактов поставки пшеницы и ячменя в государственные ресурсы должны быть завершены не позднее 1 ноября 2026 года.

Закупленное по форвардным договорам зерно идет на обновление резервного запаса и пополнение фуражного фонда. Эти резервы помогают обеспечивать продовольственную безопасность страны.

По словам управляющего директора АО «НК «Продкорпорация» Сағата Төлеу, при формировании запасов учитываются потребности в сырье мукомольных, животноводческих предприятий и птицефабрик.

«Государственный зерновой резерв обеспечивает потребности разных предприятий сектора АПК. Мукомолам необходима продовольственная пшеница, у животноводов и птицефабрик востребовано фуражное зерно. Поэтому важно, чтобы поступление зерна по форвардной программе было сбалансированным, наряду с высококачественной пшеницей для пополнения запасов важны поставки кормового зерна. Мы рассчитываем, что аграрии исполнят свои обязательства по поставке сельхозпродукции в срок, соблюдая объемы и показатели качества, предусмотренные в контрактах», - отметил он.

С 2022 года Продкорпорация формирует фуражный фонд для обеспечения внутреннего рынка доступными кормами. Животноводческие предприятия и птицефабрики получают возможность приобретать необходимое сырье по фиксированной цене, что помогает сдерживать затраты на производство мяса и другой продукции.