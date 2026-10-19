В Акмолинской области наращивают производство пищевого яйца

В Акмолинской области производственную мощность птицефабрики «Ақкөл Құс» планируется увеличить с 90 млн до 200 млн яиц в год. Проект предусматривает строительство новых корпусов и модернизацию производственной инфраструктуры.

В ходе рабочей поездки в регион вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин ознакомился с деятельностью предприятия и планами по его дальнейшему развитию.

Птицефабрика «Ақкөл Құс» работает с 2014 года и специализируется на производстве пищевого куриного яйца. В настоящее время на предприятии действуют шесть корпусов для кур-несушек и два корпуса для выращивания молодняка, собственный кормоцех и яйцесклад с сортировочным оборудованием. Поголовье птицы превышает 300 тыс. голов, с начала года произведено 48 млн яиц.

Продукция поставляется в Акмолинскую и Туркестанскую области, Астану, Кокшетау, а также в Кыргызстан. За последние два года на предприятии обновили оборудование для содержания и выращивания птицы.

В рамках проекта планируется построить четыре современных корпуса для кур-несушек общей вместимостью 324 тыс. голов. Это позволит дополнительно производить до 110 млн яиц в год и довести общую производственную мощность предприятия до 200 млн штук ежегодно.

Также предусмотрено строительство помещений для выращивания молодняка, яйцесклада с сортировочной линией мощностью до 30 тыс. яиц в час и расширение кормоцеха. Обновление инфраструктуры позволит повысить эффективность производственных процессов, обеспечить обслуживание увеличенного поголовья и снизить себестоимость продукции.

На сегодняшний день подготовлена проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы. Начало строительных работ запланировано на ноябрь 2026 года. Поставка и монтаж оборудования из Китая и Европы ожидаются в следующем году. Первый этап проекта планируется завершить в апреле 2027 года, а выход на полную проектную мощность намечен на середину 2028 года.

Расширение производственных мощностей предприятия станет частью системной работы по увеличению выпуска отечественной сельскохозяйственной продукции и укреплению продовольственной безопасности страны.

Благодаря модернизации действующих птицефабрик и реализации новых инвестиционных проектов к 2028 году производство пищевого яйца в Акмолинской области планируется довести до 1 млрд штук в год. Сегодня регион обеспечивает около 15% потребности Казахстана в пищевом яйце и производит порядка 30% мяса птицы в стране.