Казахстан и Камбоджа расширят сотрудничество в агропромышленном комплексе

Казахстан и Камбоджа намерены расширять торговлю сельскохозяйственной продукцией, увеличивать экспортные поставки и изучать возможности реализации совместных проектов в сфере переработки и инвестиций. Эти и другие вопросы министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров обсудил на встрече с министром сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства Королевства Камбоджа Дитом Тиной.

«Казахстан видит значительный потенциал для укрепления аграрного партнерства с Камбоджей. Наша страна располагает развитой сырьевой базой и производственными мощностями, позволяющими наращивать поставки зерновой и мясной продукции на внешние рынки. Мы заинтересованы в расширении географии экспорта, укреплении торговых связей и реализации взаимовыгодных инициатив. Уверен, что последовательная работа по этим направлениям позволит придать двустороннему сотрудничеству дополнительный импульс», — отметил Айдарбек Сапаров.

Одним из ключевых направлений взаимодействия станет развитие торговли зерном. Казахстан обладает значительным экспортным потенциалом в этом секторе: два года подряд урожай зерновых превышает 27 млн тонн. По итогам прошлого маркетингового года экспорт зерна достиг 15,3 млн тонн, увеличившись на 70% по сравнению с аналогичным предыдущим периодом. Это наивысший показатель за последние 20 лет.

С учетом этих возможностей казахстанская сторона предложила проработать поставки пшеницы в Камбоджу, принимая во внимание потребности местного рынка, требования к качеству продукции и логистические условия.

Отдельное внимание участники встречи уделили экспорту мясной продукции. Стороны рассмотрели перспективы поставок казахстанской говядины и баранины, в том числе продукции, соответствующей требованиям халяль.

Дит Тина, в свою очередь, выразил заинтересованность в расширении импорта казахстанской сельскохозяйственной продукции, включая яблоки и мясо. Также были обозначены перспективы развития торговых связей в сфере рыбоводства.

«Мы заинтересованы в укреплении партнерства с Казахстаном в аграрной сфере. Встреча подтвердила наличие возможностей для расширения взаимной торговли. Предлагаем продолжить работу по согласованным направлениям и закрепить основные договоренности меморандумом о сотрудничестве», — заявил министр.

Для координации дальнейшей работы Айдарбек Сапаров предложил создать совместную рабочую группу. Она займется проработкой условий взаимных поставок, вопросами доступа сельскохозяйственной продукции на рынки двух стран, установлением прямых контактов между производителями и импортерами, а также оценкой перспектив совместных проектов в области переработки и инвестиций.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжить диалог и предметную работу по согласованным направлениям, уделив особое внимание развитию торговых связей и практической реализации совместных инициатив.