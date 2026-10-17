Агропромышленный комплекс демонстрирует заметную динамику

Казахстан увеличивает поставки как сельскохозяйственного сырья, так и продукции его переработки. Причём по ряду товарных позиций темпы роста значительно превышают общую динамику экспорта.

Одним из наиболее быстрорастущих направлений стало подсолнечное масло. За январь–август его экспорт увеличился на 48,5%, достигнув 672,8 млндолларов. В физическом выражении поставки выросли на 35,9%, до 611,4 тыс. тонн. По итогам 2025 года Казахстан вошел в ТОП-6 мировых экспортеров подсолнечного масла, занял второеместо среди поставщиков в Китай. По экспорту подсолнечного шрота страна вошла в тройку крупнейших поставщиков в Европейский союз и Китай, обеспечивает значительную частьпотребностей стран Центральной Азии.

Положительную динамику показывает и зерновой сектор. Экспорт пшеницы вырос на 26,5%, до 1,25 млрд долларов. За рубеж поставлено более 5,5 млнтонн зерна, что на 13,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Одновременно увеличиваются поставки продукции переработки зерна. Экспорт пшеничной и пшенично-ржаной муки достиг 400 млн долларов, прибавив 36%. В натуральном выражении поставки выросли на 22,8%, до 1,38 млн тонн. Ещё одним заметным направлением стали семена льна. За восемь месяцев их экспорт в денежном выражении вырос в 2,3 раза, до 387,8 млн долларов. При этом физические объёмы поставок увеличились в 2,5 раза, достигнув 780,8 тыс. тонн.

Существенно вырос и экспорт готовых продуктов для кормления животных.

Стоимость поставок увеличилась на 60,8%, до 577,6 млн долларов, а физические объёмы — на 44,2%.

В совокупности экспорт подсолнечного масла, муки и готовых продуктов для кормления животных достиг 1,65 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки этих трех категорий в денежном выражении выросли примерно на 48%. Это один из показателей расширения экспорта продукции с добавленной стоимостью.