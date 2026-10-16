Международный аэропорт Астаны принял специальный грузовой рейс с очередной партией племенного скота из Австралии. На борту самолета прибыли 305 голов крупного рогатого скота абердин-ангусской породы. Это первая поставка племенных животных из Австралии в Северо-Казахстанскую область.

Импорт высокопродуктивного поголовья осуществляется по поручению Главы государства в рамках Комплексного плана развития животноводства на 2026–2030 годы. Его реализация направлена на укрепление отечественной племенной базы, повышение генетического потенциала стада, развитие собственного воспроизводства и увеличение производства конкурентоспособной животноводческой продукции.

Всего предусмотрено приобретение 50 тысяч голов племенного скота, в том числе 40 тысяч голов КРС и 10 тысяч голов МРС. На сегодняшний день в Казахстан уже завезено порядка 9,5 тысячи голов КРС.

«Укрепление племенной базы — одно из ключевых направлений работы Министерства. На сегодняшний день в страну завезено порядка 9,5 тысячи голов КРС. Сегодня встретили очередную партию — 305 голов абердин-ангусской породы. Для Северо-Казахстанской области это первая поставка скота данной породы из Австралии. В целом предусмотрено приобретение 40 тысяч голов КРС и 10 тысяч голов МРС», — отметил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханұлы.

В числе хозяйств, участвующих в обновлении поголовья, — ТОО «Шал акын АГРО-2020» и ТОО «Asyl Farms».

«Развитие мясного направления для нашего хозяйства — это прежде всего возможность диверсифицировать производство и эффективнее использовать собственную кормовую базу. Мы выбрали абердин-ангусскую породу благодаря хорошим показателям откорма и высокому качеству мяса. Завоз австралийской генетики позволит нам сформировать собственное высокопродуктивное стадо и в дальнейшем развивать племенное воспроизводство непосредственно в Северо-Казахстанской области», — отметил директор ТОО «Asyl Farms» Габиден Балгинбеков.

Отметим, что Северо-Казахстанская область становится одним из центров развития племенного животноводства. В регионе сформирован пул из 23 проектов по приобретению племенного скота общей стоимостью 15 млрд тенге.

С начала года в область завезено более 3 тысяч голов маточного скота из Германии и Дании. До конца года ожидается еще 10 авиарейсов с племенными животными из Австралии. По прогнозам, общий объем импортированного поголовья в регионе достигнет порядка 11 тысяч голов КРС и более 1,5 тысячи голов МРС.

Одновременно в регионе развивается инфраструктура, необходимая для устойчивого роста отрасли. Сегодня в СКО работают 118 молочно-товарных ферм, в том числе 50 современных. Ведется строительство 57 ветеринарных пунктов с общим объемом финансирования 1,5 млрд тенге.

Таким образом, импорт племенных животных рассматривается не как разовая мера по увеличению поголовья, а как инструмент долгосрочного развития животноводства. Сочетание передовой генетики, современной ветеринарной инфраструктуры, совершенствования селекционной работы и развития отечественного воспроизводства позволит повысить продуктивность стада, укрепить продовольственную безопасность и увеличить выпуск конкурентоспособной продукции казахстанского производства.