Сегодня Всемирный день хлеба: зерновой потенциал и производство хлеба в Казахстане

16 октября отмечается Всемирный день хлеба - праздник, подчеркивающий значение одного из главных продуктов питания и его роль в продовольственной безопасности. Для Казахстана, обладающего значительным зерновым потенциалом, хлебопекарная отрасль является важной частью агропромышленного комплекса, объединяющей производство зерна, мукомольную промышленность и выпуск готовой продукции.

Казахстан последние года увеличивает урожай зерна. Так, в текущем году ожидается валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в объеме порядка 24 млн тонн. Указанный объем является максимальным за 15 лет, не считая два последних рекордных сезона.

Также растет экспорт зерновых. Так, за 2025/2026 маркетинговый сезон экспортировано порядка 16 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте.

Основными импортерами казахстанского зерна являются Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Афганистан, Китай, страны Евросоюза.

Развитие зернового производства создает основу для стабильной работы отечественных мукомольных и хлебопекарных предприятий. Производство муки в Казахстане в два раза превышает внутреннее потребление, что позволяет обеспечивать хлебопекарную отрасль сырьем отечественного производства.

За январь-август 2026 года в стране произведено 325,5 тыс. тонн хлеба. Производственные мощности действующих хлебопекарных предприятий составляют 502 тыс. тонн. Предприятия развивают ассортимент с учетом потребительского спроса, производя хлебобулочные и мучные кондитерские изделия как недлительного, так и длительного хранения.

Для дальнейшего развития перерабатывающей промышленности государством предусмотрены меры поддержки. В частности, в рамках Концепции развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021–2030 годы субъектам АПК, расширяющим производство хлебобулочных и/или кондитерских изделий мощностью от 2 тыс. тонн продукции в год, предусматривается возмещение 25% инвестиционных вложений.

Дополнительной мерой поддержки является налоговая льгота для производителей муки. В соответствии со статьей 490 Налогового кодекса Республики Казахстан предусмотрено снижение НДС на 80%.

Всемирный день хлеба учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. Дата также совпадает с годовщиной основания Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), созданной 16 октября 1945 года. Организация занимается решением глобальных задач в сфере сельского хозяйства, питания и продовольственной безопасности.

Всемирный день хлеба — это возможность отметить труд сельхозтоваропроизводителей, мукомолов и хлебопеков, благодаря которым зерно проходит путь от поля до стола потребителя. Развитие отечественного производства, укрепление перерабатывающих мощностей и поддержка предприятий остаются важными условиями обеспечения продовольственной безопасности Казахстана.