KazAgroFarm-2026 объединит аграриев из 25 стран

С 21 по 23 октября в выставочном центре EXPO в Астане пройдёт международная выставка KazAgroFarm-2026, организованная компанией ExpoGroup. Более 300 компаний из 25 стран представят лучшие решения для агропромышленного комплекса.

Традиционно экспозиция KazAgroFarm-2026 объединит два главных направления в отрасли. KazAgro охватывает весь цикл растениеводства – от семян и технологий выращивания до уборки и хранения урожая. KazFarm – животноводство от генетики и племенной работы до производства мяса и молока и готовой продукции. Вместе два направления охватывают практически весь современный агропромышленный цикл. При этом экспозицию дополнят решения в области цифровизации, автоматизации, искусственного интеллекта, роботизации и точного земледелия – технологий, которые сегодня меняют агробизнес.

Международный состав станет одной из ключевых особенностей выставки. В Астану приедут компании из более 25 стран, руководители и топ-менеджеры известных мировых брендов, иностранные делегации, представители дипломатических и торговых миссий. Для всех участников выставки это возможность напрямую общаться с зарубежными компаниями и экспертами, выстраивать международные деловые связи, находить новых партнёров, проводить переговоры и обсуждать перспективы сотрудничества.

Деловая программа мероприятия объединит представителей государства, бизнеса, отраслевых организаций, дипломатических миссий Чехии, Нидерландов, Германии, Ирана, Беларуси, международных экспертов. Одним из центральных событий станет День казахской белоголовой породы «Акбас», который будет посвящён 75-летию породы. В программе также запланированы панельные сессии, семинары, конференции и профессиональные встречи по актуальным вопросам развития агропромышленного комплекса, а также мероприятия с участием зарубежных дипломатических миссий и др.

Для фермеров KazAgroFarm-2026 – это возможность за один визит увидеть современные решения для хозяйства, напрямую пообщаться с производителями и экспертами, узнать о новых технологиях и найти потенциальных партнёров. Выставка пройдёт 21–23 октября в Международном выставочном центре EXPO в Астане.