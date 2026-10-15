В Астане обсудили вклад женщин в развитие агропромышленного комплекса Казахстана

В Астане начал работу двухдневный региональный консультационный семинар на тему «Женщины в агропродовольственных системах Казахстана: от результатов исследования к практическим решениям». Мероприятие организовано в рамках Инициативы по развитию участия женщин в сельском хозяйстве (WADI).

В семинаре принимают участие представители государственных органов, международных организаций, научного сообщества и женщины-фермеры.

Вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова подчеркнула важность сотрудничества Казахстана с Исламской организацией по продовольственной безопасности (ИОПБ), штаб-квартира которой расположена в Астане, а также отметила значимость итогов председательства Казахстана на седьмом заседании Генеральной Ассамблеи ИОПБ и последовавшего за ним круглого стола в Алматы.

«По итогам круглого стола подготовлен проект итогового документа с рекомендациями по разработке программы мероприятий в рамках Года женщин — аграрных лидеров и молодых агропредпринимателей ИОПБ в 2027 году. Программа предусматривает обучение, наставничество и развитие профессиональных связей. Такие инициативы помогут поддержать женщин, готовых создавать собственный бизнес, развивать предпринимательские компетенции и брать на себя руководящую ответственность», — отметила Назгуль Хатепова.

Женщины играют важную роль в развитии агропромышленного комплекса страны, совмещая производственную и предпринимательскую деятельность с заботой о семье и активным участием в жизни сельских сообществ.

По официальным данным, в сельской местности Казахстана проживают 3,6 млн женщин. В сельском хозяйстве заняты 391,2 тыс. женщин, что составляет около 40% от общего числа работающих в отрасли.

По состоянию на 1 июля 2026 года женщины возглавляют 74,7 тыс. зарегистрированных производителей сельскохозяйственной продукции — более четверти от их общего количества.

Назгуль Хатепова отметила, что действующие меры государственной поддержки АПК предусматривают равный доступ для женщин и мужчин. При этом Министерство сельского хозяйства продолжает работу по развитию сельскохозяйственной кооперации и повышению квалификации фермеров.

В рамках семинара также представлены результаты исследования «Женщины в агропродовольственных системах Казахстана», проведенного в рамках инициативы WADI. В опросе приняли участие 477 женщин из 17 регионов страны, занятых в агропромышленном комплексе. Участницы поделились опытом работы в отрасли и обозначили основные трудности, с которыми сталкиваются в своей деятельности.

Среди ключевых барьеров отмечена ограниченность доступа к финансированию. Вместе с тем результаты исследования показали заинтересованность женщин-аграриев не только в финансовой поддержке, но и в обучении вопросам ведения бизнеса. Это свидетельствует о востребованности комплексных мер, направленных на развитие предпринимательских навыков и обеспечение устойчивой занятости в агропромышленном комплексе.

По словам руководителя аппарата Генерального директора Исламской организации по продовольственной безопасности, посла Азамата Бердибая, результаты исследования станут основой для выработки конкретных мер поддержки женщин в агропромышленном комплексе Казахстана и дальнейшего развития инициативы WADI.

Ожидается, что по итогам семинара будут определены приоритетные пилотные проекты, предусматривающие сочетание образовательных программ, расширения доступа к современным технологиям и развития переработки сельскохозяйственной продукции. При их разработке особое внимание будет уделено потребностям женщин, занятых в личных подсобных хозяйствах.

Работа семинара продолжится 16 октября в формате тематических дискуссий и рассмотрения пилотных проектов WADI. Выработанные предложения будут направлены на развитие практических механизмов поддержки женщин в агропродовольственных системах и расширение их возможностей для участия в экономическом развитии сельских территорий.