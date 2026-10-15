В Шымкенте обсудили перспективы развития аквакультуры судака

Вопросы воспроизводства и товарного выращивания судака обсудили на Региональном семинаре по аквакультуре судака в Шымкенте. Мероприятие организовано Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО ООН) и Центральноазиатской и Кавказской региональной комиссией по рыболовству и аквакультуре (CACFish).

Семинар объединил международных экспертов рыбной отрасли из России, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, Турции, Украины, Чехии, Венгрии и Грузии. От Казахстана участие в мероприятии принял председатель Комитета рыбного хозяйства МСХ РК Серик Сермагамбетов.

В ходе семинара эксперты рассмотрели вопросы воспроизводства судака, формирования и управления маточным стадом, инкубации икры, выращивания молоди, кормления, обеспечения здоровья и биобезопасности рыбы, а также применения установок замкнутого водоснабжения.

Отдельное внимание уделено экономической эффективности выращивания и возможностям внедрения передовых технологий в рыбоводных хозяйствах Казахстана.

«Для Казахстана развитие аквакультуры имеет стратегическое значение. Наша задача – не только наращивать объемы выращивания рыбы, но и создавать условия для внедрения современных технологий, повышения эффективности производства и расширения ассортимента отечественной рыбной продукции. Изучение международного опыта выращивания судака открывает дополнительные возможности для диверсификации отрасли и развития новых направлений бизнеса», – отметил Серик Сермагамбетов.

Аквакультура — одно из перспективных направлений развития агропромышленного комплекса Казахстана. По итогам 2025 года объем выращивания рыбы в стране достиг порядка 23 тыс. тонн, а количество рыбоводных хозяйств приблизилось к 700.

Важным этапом развития отрасли стало принятие в 2025 году Закона Республики Казахстан «Об аквакультуре», направленного на совершенствование государственной поддержки, развитие научного сопровождения и привлечение инвестиций.

Проведение семинара в Шымкенте способствует укреплению международного сотрудничества, обмену передовыми технологиями и формированию новых возможностей для устойчивого развития аквакультуры в Казахстане.

Обмен опытом с зарубежными специалистами позволит определить перспективные подходы к воспроизводству и товарному выращиванию судака, а также оценить возможности их применения на отечественных предприятиях.