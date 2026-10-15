В Казахстане произведено 846,5 тыс. тонн мяса

Животноводство остается одной из ключевых отраслей агропромышленного комплекса страны. По итогам девяти месяцев 2026 года в Казахстане объем валовой продукции животноводства превысил 3 трлн 226 млрд тенге, а индекс физического объема составил 103,5%.

За отчетный период произведено 846,5 тыс. тонн мяса всех видов, что на 3,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Производство говядины достигло 301,6 тыс. тонн против 282,3 тыс. тонн за аналогичный период 2025 года. Выпуск баранины увеличился до 91,2 тыс. тонн против 88,6 тыс. тонн, конины — до 119,9 тыс. тонн против 115,3 тыс. тонн. Объем производства мяса птицы достиг 277 тыс. тонн, сохранив положительную динамику по сравнению с прошлогодним показателем в 276,1 тыс. тонн.

За девять месяцев текущего года в стране произведено 3,04 млн тонн молока, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство яиц достигло 3 659,8 млн штук, рост - 7,4%.

Увеличивается поголовье сельскохозяйственных животных. Численность крупного рогатого скота составила 8 778,4 тыс. голов (103,4%), мелкого рогатого скота — 22 609,5 тыс. голов (102,3%), лошадей — 4 787 тыс. голов (107,3%), верблюдов — 311,5 тыс. голов (104%). Поголовье птицы достигло 49,2 млн голов (100,4%).

Министерство сельского хозяйства продолжает работу по наращиванию производственного потенциала отрасли, повышению эффективности сельскохозяйственных предприятий и укреплению продовольственной обеспеченности страны.