Пресечен ввоз пшеницы под видом отрубей

На фитосанитарном контрольном посту «Урлютобе» в Павлодарской области пресечена попытка ввоза пшеницы под видом пшеничных отрубей из Российской Федерации.

В ходе досмотра автотранспортного средства специалисты областной территориальной инспекции КГИ МСХ РК выявили несоответствие между сведениями, указанными в сопроводительных документах, и фактическим составом груза. При проверке было установлено, что помимо отрубей в транспортном средстве находилось зерно пшеницы.

С учетом действующих ограничений на ввоз пшеницы автомобильным транспортом, а также выявленного несоответствия в сопроводительных документах принято решение о возврате партии в страну-экспортер.

Министерство сельского хозяйства продолжает работу по обеспечению соблюдения фитосанитарных требований при перемещении подкарантинной продукции, в том числе в рамках Евразийского экономического союза.

Достоверность сведений, указанных в сопроводительных документах, и соблюдение установленных ограничений остаются на постоянном контроле профильного комитета Министерства.