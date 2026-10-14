Ғалиолла Мейірман: земле — труд, науке — жизнь

Министерство сельского хозяйства продолжает рассказывать о людях труда, чей профессиональный путь стал примером преданности своему делу, а многолетняя работа — вкладом в развитие отечественного сельского хозяйства. Один из них — Ғалиолла Тулендиевич Мейірман, выдающийся казахстанский учёный-селекционер, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Национальной академии наук РК.

За каждым новым сортом сельскохозяйственной культуры стоят годы кропотливого труда, десятки полевых испытаний и научных поисков. Работа селекционера требует терпения, глубоких знаний и ответственности за результат, который в конечном итоге приходит на поля и служит развитию аграрного производства.

Ғалиолла Тулендиевич Мейірман в 1969 году окончил с отличием Казахский государственный сельскохозяйственный институт по специальности «Селекция и семеноводство» и посвятил свою профессиональную деятельность созданию высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур, адаптированных к природно-климатическим условиям Казахстана. Значительную часть его исследований составила селекция кормовых растений, в том числе люцерны, играющей важную роль в укреплении кормовой базы животноводства.

За годы работы в научно-исследовательских учреждениях страны Ғалиолла Мейірман прошёл путь от научного сотрудника до руководителя селекционного центра по кормовым культурам. Он также занимал руководящие должности в научных организациях, работал в Приаралье, занимался преподавательской деятельностью и подготовкой молодых специалистов.

Главный результат труда учёного — более 30 созданных сортов сельскохозяйственных культур. При его авторстве и непосредственном участии выведены сорта люцерны, донника, эспарцета, риса, сафлора, рапса и горчицы. Среди них — «Капшагайская 80», «Дархан», «Жайнак», «Кокорай», «Туркестан», «Өсімтал», «Аркас», «Сарайчик», «Жамиля», «Майлы», «Сафия», «Арал 202» и «Ару».

За этими достижениями — многолетние исследования, наблюдения и испытания. Селекционная работа имеет особое значение для Казахстана, где аграрное производство сталкивается с засушливыми условиями, недостатком влаги и засолением почв. Создание устойчивых и продуктивных сортов помогает укреплять потенциал отечественного растениеводства и расширять возможности сельхозпроизводителей.

Для Ғалиоллы Тулендиевича наука всегда была тесно связана с практикой и потребностями людей, работающих на земле.

Важная часть его наследия — научные труды и подготовка специалистов. Академик является автором более 230 научных публикаций, включая монографию «Люцерна», учебные пособия и практические рекомендации для аграриев. Под его руководством подготовлены четыре доктора и десять кандидатов наук, пять докторов PhD и десять магистрантов.

Многолетний труд Ғалиоллы Мейірмана получил государственное признание. В 2016 году он был награждён орденом «Құрмет». Среди его наград также медали «Еңбек даңқы» и «Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін».

История Ғалиоллы Тулендиевича Мейірмана — это история человека, который посвятил свою жизнь земле, науке и развитию сельского хозяйства. Его профессиональный путь показывает, что труд учёного не ограничивается лабораториями и научными публикациями: его результаты воплощаются в новых сортах, практических решениях и знаниях, передаваемых следующим поколениям.