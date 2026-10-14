Казахстанский витграсс-сок поставляют в Россию и ОАЭ

Актюбинская область наращивает потенциал отечественного производства: с 2016 года компания Green Vitamin занимается производством 100-процентного натурального витграсс-сока из молодых ростков пшеницы, выращенной самостоятельно.

Такой подход позволяет компании контролировать сырьевую базу и обеспечивать собственный производственный цикл.

При текущей производственной мощности в 3 000 упаковок в месяц предприятие располагает возможностью увеличить объем выпуска до 10 000 упаковок.

Продукция представлена во всех областных центрах Казахстана.

Особое значение для предприятия имеет экспортное направление. В настоящее время продукция Green Vitamin поставляется в Российскую Федерацию и Объединенные Арабские Эмираты, включая Дубай.

Следующим этапом международного развития может стать Республика Беларусь: компания находится на стадии подписания договора, что позволит расширить географию поставок и укрепить позиции отечественного продукта на зарубежных рынках.

Развитие подобных производств в регионах способствует укреплению перерабатывающего сектора, созданию и сохранению рабочих мест, расширению ассортимента отечественных товаров и повышению экспортного потенциала Казахстана.