Казахстан и Нидерланды расширяют взаимодействие в сфере АПК

Казахстан и Нидерланды усиливают практическое взаимодействие в агропромышленном комплексе, делая ставку на трансфер передовых технологий, привлечение инвестиций, расширение экспорта и локализацию современных производств в Казахстане. Эти направления стали ключевыми на 4-м заседании Казахстанско-Нидерландской рабочей группы по сельскому хозяйству, состоявшемся в Гааге.

Казахстанскую делегацию возглавил вице-министр сельского хозяйства Таласбек Канафин. В заседании приняли участие представители Министерства сельского хозяйства, рыболовства, продовольственной безопасности и природы Нидерландов во главе с руководителем отдела международных двусторонних отношений Мартейном Вейтенсом, а также представители профильных организаций двух стран.

Стороны рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, включая селекцию и семеноводство, аграрную науку и инновации, ветеринарию, развитие животноводства и аквакультуры, фитосанитарную безопасность и защиту растений. Главный акцент был сделан на переходе от обмена опытом к реализации конкретных инициатив, способных обеспечить долгосрочный экономический эффект, повысить производительность сельского хозяйства и укрепить конкурентоспособность казахстанской продукции.

Важным направлением остаётся развитие семеноводства и совершенствование системы охраны прав на новые сорта растений. Казахстан продолжает работу по присоединению к Международному союзу по охране новых сортов растений (UPOV). В Государственном реестре уже зарегистрирован 411 сорт и гибрид сельскохозяйственных культур нидерландской селекции, ещё 53 сорта и гибрида проходят испытания.

Дополнительные возможности для укрепления национальной системы селекции и семеноводства открывает потенциальное участие РК в программе Naktuinbouw PVP Toolbox в 2027 году. Инициатива предусматривает развитие механизмов охраны прав на новые сорта растений и повышение профессиональной компетенции отечественных специалистов, что имеет значение для внедрения современных селекционных разработок и развития отраслевой науки.

Сотрудничество также расширяется в сфере подготовки кадров, аграрного образования и прикладных исследований. В рамках меморандума между НАНОЦ и GroenPact продолжается работа по внедрению опыта нидерландской системы аграрного и продовольственного образования, развитию академического обмена, подготовке совместных образовательных программ и проведению исследований, ориентированных на потребности отрасли.

Практическое взаимодействие развивается и в животноводстве. Успешно реализована инициатива Partners in Business, подписан меморандум о сотрудничестве с нидерландским птицеводческим кластером. Продолжается работа с Королевской службой здоровья животных Нидерландов (Royal GD), в том числе по апробации ее методик в диагностике заболеваний птиц. Внедрение современных подходов к ветеринарной диагностике и укрепление профессиональных связей создают условия для повышения эффективности производства и совершенствования систем биологической безопасности.

Отдельный потенциал для технологического партнерства открывает аквакультура. Стороны договорились организовать в Казахстане бизнес-миссию с участием нидерландских компаний в 2027 году. Ее задача — определить конкретные возможности привлечения технологий, оборудования и инвестиций в рыбоводство, системы замкнутого водоснабжения, производство кормов и управление качеством воды. Особое внимание будет уделено решениям, позволяющим повышать производительность хозяйств и эффективность использования ресурсов.

Ожидается, что миссия станет площадкой для прямого взаимодействия казахстанских предприятий с зарубежными технологическими компаниями и потенциальными инвесторами.

Еще одним направлением модернизации отрасли становится цифровизация молочного животноводства. С компанией UNIFORM-Agri подписан меморандум о взаимопонимании по запуску пилотного проекта, предусматривающего внедрение цифровой экосистемы для повышения производительности, улучшения здоровья животных и обеспечения прослеживаемости.

Параллельно Казахстан и Нидерланды прорабатывают совместное аналитическое исследование с Erasmus Commodity & Trade Centre, направленное на создание Центров передового опыта. Предполагается, что такая работа будет способствовать развитию компетенций в области внешней торговли, совершенствованию экспортных подходов и укреплению позиций казахстанской сельскохозяйственной продукции на рынках Европейского союза.

Экономическая основа партнерства также демонстрирует положительную динамику. По итогам 2025 года товарооборот сельскохозяйственной продукцией между Казахстаном и Нидерландами увеличился на 33%. Экспорт казахстанской сельхозпродукции вырос в 2,5 раза. За первые восемь месяцев 2026 года объем взаимной торговли достиг 108,7 млн долларов США.

Казахстан намерен последовательно расширять поставки отечественной сельхозпродукции на нидерландский рынок, в том числе зерновых и масличных культур, продуктов их переработки и других востребованных товаров агропромышленного комплекса. Для реализации этого потенциала важны дальнейшая работа по ветеринарным и фитосанитарным требованиям, сертификации продукции и совершенствованию практических механизмов доступа казахстанских товаров на рынки Нидерландов и Европейского союза.

При этом сотрудничество ориентировано не только на развитие торговли, но и на привлечение капитала, локализацию технологий и создание новых производственных мощностей в Казахстане.

Среди перспективных направлений — модернизация тепличных хозяйств, внедрение водосберегающих решений, развитие семеноводства, переработки сельхозпродукции и высокопродуктивного животноводства.

В дополнение к действующему портфелю совместных инициатив стороны прорабатывают инвестиционные проекты по организации производства твердых сыров и кормов в Казахстане. На текущем этапе обсуждаются возможности технологического партнерства, локализации производства и привлечения инвестиций.

«Нидерланды являются одним из важных партнеров Казахстана в развитии высокотехнологичного сельского хозяйства. Наш приоритет — переход от обмена опытом к реализации конкретных совместных проектов, привлечению инвестиций и трансферу технологий. Мы видим значительный потенциал в семеноводстве, тепличном хозяйстве, животноводстве, переработке и цифровизации АПК. Наша общая задача — обеспечить практические результаты сотрудничества, повысить конкурентоспособность казахстанской продукции и расширить ее доступ на европейские рынки», — отметил вице-министр.

В рамках рабочей программы казахстанская делегация посетит инновационные молочные фермы, исследовательские центры.