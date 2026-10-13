В агропромышленном комплексе особое внимание уделено своевременному завершению уборочной кампании, развитию животноводства и увеличению производства молока.

Отмечено, что в текущем году ожидается урожай зерновых высокого качества. Для его сохранности и обеспечения потребностей внутреннего и внешнего рынков зерна акиматам регионов совместно с Министерством сельского хозяйства поручено задействовать все имеющиеся элеваторные и складские мощности.

«В животноводстве до конца текущего года следует обеспечить производство молока по введенным молочно-товарным фермам на уровне не менее 70% от проектной мощности. Для улучшения генетического потенциала скота важно расширять племенное поголовье. Пока наблюдается слабая вовлеченность акиматов в данной работе», — отметил Олжас Бектенов.

Местным исполнительным органом поручено обеспечить целевое и эффективное освоение средств, выделенных на реализацию программ льготного кредитования в рамках Комплексного плана развития животноводства.

Отдельно отмечен факт длительного снижения темпов производства напитков. Перед Министерством сельского хозяйства поставлена задача по выявлению дополнительных резервов роста производства напитков и принятию эффективных мер по стабилизации ситуации в отрасли.