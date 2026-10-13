Производство продуктов питания в Казахстане выросло на 13,8%

За январь-сентябрь 2026 года объем производства продуктов питания в Казахстане достиг 3,2 трлн теңге, увеличившись на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост охватил сразу несколько ключевых направлений пищевой промышленности. Об этом на заседании Правительства РК сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.

Наиболее заметная динамика отмечается в производстве растительного масла, выпуск которого увеличился на 25,2% – до 828 тыс. тонн. Производство муки выросло на 13,9%, до 2,8 млн тонн; мороженого – на 51,7%, до 81,8 тыс. тонн; сыра и творога – на 9,3%, до 44,8 тыс. тонн. На 10,4% увеличился выпуск кондитерских изделий из шоколада и сахара, до 69,4 тыс. тонн.

Развитию отрасли способствует государственная поддержка производителей и запуск новых инвестиционных проектов. С начала года профинансировано приобретение оборотных средств для более 200 предприятий на общую сумму 96 млрд теңге. Одновременно в стране введены в эксплуатацию шесть инвестиционных проектов, направленных на развитие переработки сельскохозяйственного сырья и расширение выпуска продукции с добавленной стоимостью.

Среди новых производств – предприятия по переработке масличных культур в Павлодарской области, бахчевых культур в Туркестанской, кукурузы в Жамбылской, а также мясоперерабатывающий завод в Астане и завод по производству напитков в Алматинской области.

По итогам 2026 года Министерство сельского хозяйства прогнозирует рост валовой продукции отрасли на 6%, производства продуктов питания – на 9,5%, напитков – на 10,5%.