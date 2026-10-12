Министр сельского хозяйства РК проведёт встречу с населением области Ұлытау

15 октября 2026 года министр сельского хозяйства Республики Казахстан Айдарбек Сапаров проведёт встречу с населением области Ұлытау, в том числе с сельхозтоваропроизводителями региона.

Тема встречи: «О принятых мерах по развитию агропромышленного комплекса региона».

Время и место проведения: 11:20, г. Жезказган, Жанааркинский район, село Бидайық 2, улица Бірлік, 18.

Приглашаем представителей средств массовой информации принять участие во встрече.

Контактное лицо для СМИ: Асия Нурпейсова, тел.: +7 (7172) 555-765.

Вопросы и предложения по развитию агропромышленного комплекса региона просим направлять на электронную почту: targynova.k@minagri.gov.kz.