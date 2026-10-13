В регионе реализуется инвестиционный проект ТОО «Poseydon» по созданию комплекса по выращиванию и переработке форели и осетровых пород рыб, а также производству специализированных кормов для аквакультуры. Общая стоимость проекта составляет 7 млрд тенге.

На площадке предприятия было организовано выездное совещание с участием депутатов Курултая и представителей КРХ МСХ РК.

Проект предусматривает создание отечественного производства специализированных кормов для рыб. Мощность цеха составит 5 тонн в час, что позволит выпускать до 25 тыс. тонн продукции в год. Это будет способствовать обеспечению рыбоводных хозяйств качественными кормами, снижению зависимости от импорта и укреплению производственной базы отечественной аквакультуры.

Запуск комплекса запланирован на 2027 год. В рамках проекта предусмотрено создание 87 постоянных рабочих мест.

Реализация инвестиционной инициативы позволит расширить возможности промышленного рыбоводства, увеличить объемы выращивания товарной рыбы и развить ее переработку. Наличие отечественной кормовой базы также будет способствовать снижению влияния валютных колебаний и логистических ограничений на себестоимость производства.

Проект направлен на развитие аквакультуры в Казахстане и формирование полного производственного цикла — от выпуска кормов до выращивания и переработки рыбы. Его реализация соответствует приоритетам государственной политики в сфере аквакультуры и задачам развития рыбного хозяйства РК.