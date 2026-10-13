Казахстан представил международному сообществу национальный опыт восстановления деградированных сельскохозяйственных земель, совершенствования системы охраны почв и внедрения инновационных подходов к управлению земельными и водными ресурсами. Презентация состоялась в рамках технической сессии Римского водного диалога, прошедшей в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО) в Риме.

Сессия «Восстановление деградированных сельскохозяйственных земель: инновации от политики до практики для обеспечения водной и продовольственной безопасности» прошла в рамках Всемирного продовольственного форума 2026 года. В мероприятии приняли участие представители государственных органов, международных организаций, научного сообщества, частного сектора и молодёжи.

На сессии вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханұлы представил ключевые направления государственной политики Казахстана в области охраны почв, восстановления деградированных земель и рационального использования природных ресурсов.

«Для Казахстана восстановление земель — это основа как продовольственной, так и водной безопасности. Состояние почв и водных ресурсов неразрывно связано, поэтому мы рассматриваем защиту и восстановление почв как стратегическую задачу. Наш подход основан на понимании того, что инновации начинаются не только с технологий, но и с политических решений, эффективной работы институтов и использования объективных данных», — отметил Ермек Кенжеханұлы.

Важным этапом в укреплении правовой основы охраны земель стало подписание Президентом Республики Казахстан Закона «Об охране почв». Это первый в истории страны отдельный законодательный акт в данной области. Закон закрепляет понятия здоровья и качества почв, эрозии и рационального использования почвенных ресурсов, определяет правовые основы проведения почвенных, агрохимических и мелиоративных обследований, а также расширяет обязательства землепользователей по сохранению и восстановлению почв.

Наряду с совершенствованием законодательства Казахстан развивает цифровые инструменты мониторинга состояния земель. В 2023 году в стране был создан специализированный институт по обследованию земель, деятельность которого направлена на оценку их состояния и формирование цифровой информационной базы для принятия обоснованных управленческих решений.

К настоящему времени подготовлены электронные карты деградации земель на площади 53,5 млн га. Использование цифровых данных позволяет системно выявлять деградированные участки, оценивать характер изменений и определять адресные меры по восстановлению земель с учётом особенностей конкретных территорий.

В Казахстане реализуется Дорожная карта по восстановлению почв и повышению их плодородия на 2024–2030 годы, дополненная 17 региональными Дорожными картами. Мероприятия по борьбе с водной и ветровой эрозией предусмотрены на площади более 2 млн га.

Особое внимание уделяется восстановлению пастбищ, в том числе посредством посева многолетних трав. Эта работа приобретает дополнительную актуальность в контексте Международного года пастбищных земель и скотоводов. Кроме того, в ноябре 2025 года была утверждена Дорожная карта по углеродному земледелию, направленная на продвижение почвосберегающих технологий и увеличение содержания органического вещества в почве.

Отдельное внимание в ходе сессии было уделено сотрудничеству Казахстана с ФАО. Совместно с Организацией ведётся подготовка проекта по созданию национальной системы мониторинга, отчётности и верификации содержания органического углерода в почвах. Проект рассчитан на период с марта 2026 года по декабрь 2027 года и в настоящее время находится на подготовительном этапе.

Проект предусматривает создание цифрового геопортала, модернизацию лабораторной инфраструктуры, организацию четырёх пилотных площадок, разработку национальных методик, а также обучение не менее 80 специалистов и 500 сельхозпроизводителей.

Создание такой системы позволит укрепить научно-методическую и информационную базу для оценки состояния почв, совершенствовать практики землепользования и расширить внедрение устойчивых методов ведения сельского хозяйства.

«Предотвращение деградации важнее, чем устранение её последствий. Решения должны основываться на объективных данных и непрерывном мониторинге, а охрана почв требует общей ответственности государства, науки и землепользователей. Казахстан готов делиться своим опытом и расширять партнёрство с ФАО и другими странами», — подчеркнул Ермек Кенжеханұлы.

Римский водный диалог служит международной платформой для продвижения интегрированного управления водными ресурсами и укрепления взаимосвязи между управлением водными ресурсами, землепользованием и охраной почв. Обмен практическим опытом, развитие международного партнёрства и внедрение инноваций способствуют сохранению природных ресурсов, повышению устойчивости агропродовольственных систем и достижению Целей устойчивого развития.