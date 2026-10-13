В регионе состоялось открытие завода компании Segmenta, специализирующегося на производстве пищевых ароматизаторов, комплексных пищевых добавок и панировочных систем для отечественных и зарубежных производителей продуктов питания.

Запуск завода является частью стратегического проекта Shin-Line Group по созданию пищевого кластера в Казахстане, предусматривающего привлечение до 300 млрд тенге иностранных инвестиций, углубление переработки сырья, увеличение экспортных возможностей и создание высокотехнологичных рабочих мест.

Площадь нового предприятия составляет 3 тыс. кв. метров, а проектная производственная мощность — до 8 тыс. тонн продукции в год. Завод оснащен собственным складским комплексом и ориентирован на выпуск жидких ароматизаторов, комплексных пищевых добавок и панировочных систем, востребованных в различных сегментах пищевой промышленности.

Важной составляющей производства является собственная научно-исследовательская база, предназначенная для анализа и разработки новых вкусоароматических профилей. При производстве используется сырьевая база, включающая более 3 тыс. ингредиентов от международных поставщиков, в том числе из Франции, Италии, Германии, Индии и США.

Продукция предназначена для производителей напитков, молочной и кондитерской продукции, хлебобулочных изделий, снеков, а также предприятий мясоперерабатывающей отрасли и птицеводства.

Развитие пищевого кластера создает условия для расширения промышленной кооперации, внедрения современных технологий и локализации производства компонентов, используемых при выпуске продуктов питания. Это позволит укреплять связи между отечественными переработчиками и международными поставщиками технологий и сырья, а также повышать конкурентоспособность казахстанской пищевой продукции.

«Открытие завода Segmenta — яркий пример того, как на базе единого кластера создается высокотехнологичное производство продукции высокого передела. За счет кооперации, привлечения передового международного опыта и локализации выпуска ключевых ингредиентов мы не только стимулируем развитие региона и создаем новые рабочие места, но и выводим пищевую индустрию Казахстана на международный уровень», — отметил президент Shin-Line Group Андрей Шин.

Создание современных производственных мощностей в пищевой отрасли соответствует задачам по развитию переработки сельскохозяйственного сырья, повышению добавленной стоимости отечественной продукции и укреплению продовольственной безопасности Казахстана.

Реализация подобных проектов способствует формированию современной агропромышленной инфраструктуры и расширению возможностей Казахстана по производству конкурентоспособной продукции для внутреннего и внешних рынков.