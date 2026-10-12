От костанайских степей до мирового признания: казахстанка вошла в число «100 героинь ФАО»

Гульнара Куанышбаева, руководитель крестьянского хозяйства из Костанайской области, стала лауреатом глобальной премии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Ее многолетний труд, преданность родной земле и вклад в развитие сельского хозяйства Казахстана получили международное признание. Среди более чем 600 кандидаток из 131 страны мира именно ее история стала одной из тех, которыми сегодня гордится казахстанское село.

Для Гульнары Куанышбаевой это не просто награда, а признание многолетнего труда людей, которые каждый день работают на земле, заботятся о будущем своих хозяйств и вносят вклад в продовольственную безопасность страны.

Генеральный директор ФАО ООН Цюй Дунъюй лично направил казахстанке поздравление и пригласил ее в штаб-квартиру организации в Риме для вручения награды. Торжественное событие состоится в рамках Всемирного продовольственного форума, который пройдет с 12 по 16 октября 2026 года.

В своем обращении глава ФАО особо отметил лидерство, преданность делу и влияние Гульнары Куанышбаевой на развитие сельских территорий.

«Своей работой вы продемонстрировали, как женщины преобразуют агропродовольственные системы, улучшают условия жизни в сельской местности, защищают природные ресурсы, расширяют возможности местных сообществ и создают возможности для будущих поколений», — говорится в приглашении Цюй Дунъюя.

Он также выразил признательность фермеру за многолетнюю самоотверженную работу, настойчивость и стремление добиваться значимых результатов. Инициатива «100 героинь ФАО: вклад женщин в преобразование агропродовольственных систем и развитие сельских районов» стала особым событием в рамках Международного года женщины-фермера 2026.

История женщины, которая посвятила себя родной земле

Профессиональный путь Гульнары Куанышбаевой — это история человека, который шаг за шагом шел к своей цели, не боялся ответственности и верил в возможности сельского хозяйства.

По образованию она экономист и юрист. Свою трудовую деятельность начинала бухгалтером совхоза, а со временем решилась на собственное дело. В 2007 году Гульнара Сагимбаевна основала крестьянское хозяйство, которому посвятила годы труда, заботы и постоянного развития.

Сегодня хозяйство занимает более 3 тысяч га. Здесь производят высококачественные корма для сельхозпроизводителей региона, занимаются доращиванием и откормом крупного рогатого скота, развивают производство говядины.

За каждым из этих направлений стоит ежедневный труд — работа с землей, забота о животных, ответственность перед партнерами и уверенность в том, что настоящее развитие начинается с прочного фундамента.

Особое внимание Гульнара Куанышбаева уделяет кормовой базе, считая ее основой успешного животноводства. Она убеждена, что устойчивое развитие отрасли невозможно без качественных кормов, научного подхода и продуманных решений на перспективу.

Фермер выступает за создание специализированной Кормовой корпорации и внедрение современных научных методов заготовки кормов. По ее мнению, это позволит укрепить животноводство и обеспечить жителей Казахстана качественной отечественной продукцией.

«Мое жизненное кредо — всегда во всем добиваться положительного результата. Ведь трудности и испытания даются сильным людям», — делится Гульнара Сагимбаевна.

В этих словах — отношение к делу, которое помогает ей двигаться вперед, осваивать новые направления и не останавливаться на достигнутом.

С заботой о будущем казахстанского села

Сегодня Гульнара Куанышбаева не только развивает действующее хозяйство, но и закладывает основу для его дальнейшего роста.

В 2025 году она подала заявку на льготное кредитование проекта по строительству молочно-товарной фермы на 400 голов. В 2026 году проект получил поддержку в рамках программы по тиражированию опыта СКО, и уже в апреле начались работы.

На ноябрь запланирована поставка 400 нетелей.

Новый проект открывает перед хозяйством перспективы дальнейшего развития и укрепления молочного животноводства. Для самой Гульнары Сагимбаевны это еще один важный шаг вперед, результат многолетнего опыта, труда и веры в будущее сельского хозяйства.

За профессионализм, добросовестный труд, активную жизненную позицию и вклад в развитие агропромышленного комплекса Гульнара Куанышбаева пользуется заслуженным уважением жителей Алтынсаринского района и всей Костанайской области.

Пример, который вдохновляет других женщин

Международное признание стало продолжением истории общественного признания Гульнары Куанышбаевой. Еще в 2021 году она вошла в число героинь проекта «100 историй успеха сельских женщин Казахстана». Ее опыт отметили как пример женского лидерства в устойчивом сельском хозяйстве, развитии сельских территорий и обеспечении продовольственной безопасности.

Сегодня ее история звучит уже на международном уровне. За успехом казахстанской фермерки — не только личные достижения, но и труд людей, работающих на земле, сила сельских сообществ и огромные возможности, которые открываются перед теми, кто любит свое дело.

История Гульнары Куанышбаевой напоминает: большие перемены нередко начинаются с малого — с любви к родной земле, ответственности за свое дело и желания сделать жизнь вокруг лучше. Именно благодаря таким людям развивается казахстанское село, укрепляется продовольственная безопасность и сохраняется вера в будущее.

Теперь о женщине из Костанайской области узнают далеко за пределами Казахстана. И это признание — повод для гордости не только ее родного края, но и всей страны.