Казахстан намерен увеличить экспорт масложировой продукции до $1,5 млрд к 2028 году

Казахстан последовательно наращивает экспортный потенциал масложировой отрасли, делая ставку на развитие отечественной переработки и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. К 2028 году страна планирует увеличить экспорт масложировой продукции до $1,5 млрд, что примерно на 60% превышает текущий уровень. Достижение этой цели будет обеспечено за счет расширения производственных мощностей, укрепления сырьевой базы, развития транспортно-логистической инфраструктуры и дальнейшего освоения зарубежных рынков.

За последние пять сезонов валютная выручка от экспорта масложировой продукции Казахстана выросла в пять раз — с $247 млн до $1,232 млрд. По итогам 2025 года на эту отрасль пришлось 27% общего экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции страны. Такая динамика отражает структурные изменения в агропромышленном комплексе, где все большую роль играет переработка сырья внутри страны и поставки готовой продукции на внешние рынки.

Сегодня совокупные перерабатывающие мощности маслозаводов Казахстана превышают 5,2 млн тонн в год. В ближайшие годы отрасль продолжит расширяться благодаря реализации новых инвестиционных проектов. При этом стратегический акцент смещается в сторону углубления переработки и увеличения выпуска продукции, востребованной как на внутреннем, так и на международном рынках.

По словам председателя Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Казахстана Ядыкара Ибрагимова, одним из ключевых направлений развития отрасли является наращивание мощностей по рафинации растительных масел.

«В 2026–2028 годах мощности по рафинации растительных масел планируется увеличить в 2,1 раза — до более чем 1 млн тонн в год. Это позволит примерно в 2,4 раза увеличить производство фасованного рафинированного подсолнечного масла и расширить поставки готовой продукции. Следующим этапом станет развитие производства растительных жиров и маргариновой продукции», — отметил Ядыкар Ибрагимов.

По итогам 2025 года страна заняла шестое место в мире по экспорту подсолнечного масла и второе место среди крупнейших поставщиков этой продукции в Китай. По итогам сезона 2024/2025 годов Казахстан также вошел в пятерку крупнейших поставщиков рапсового масла на китайский рынок.

РК входит в тройку крупнейших поставщиков подсолнечного шрота в Европейский союз и Китай, обеспечивая одновременно значительную часть потребностей стран Центральной Азии в данной продукции.

Динамично развивается сотрудничество с соседними государствами. Казахстан укрепил позиции ведущего поставщика растительных масел в Узбекистан и Таджикистан. В Узбекистане доля казахстанской продукции выросла с 13% в 2017 году до 65% в 2024 году и превысила 90% в 2025 году. В Таджикистане за аналогичный период показатель увеличился с 15% до 74% и более 90% соответственно.

В целом география поставок казахстанской масложировой продукции охватывает более 20 стран, включая Китай, государства Центральной Азии, Европейского союза и Ближнего Востока.

В долгосрочной перспективе отрасль ставит задачу войти в тройку крупнейших мировых экспортеров подсолнечного масла и довести ежегодную валютную выручку от экспорта масложировой продукции до $2 млрд.

Важным условием дальнейшего роста остается развитие отечественной сырьевой базы. С 2021 года посевные площади под подсолнечником в Казахстане увеличились в 2,3 раза — с 958 тыс. до рекордных 2,2 млн га в 2026 году. При этом потребность отечественных переработчиков в сырье продолжает превышать предложение.

Дополнительным стимулом для развития производства становится прямое финансирование сельхозтоваропроизводителей со стороны перерабатывающих предприятий. Средства направляются на проведение весенне-полевых работ, приобретение семян, удобрений и средств защиты растений. Только в 2025 году на эти цели было выделено более 43 млрд тенге. Таким образом, укрепляется кооперация между сельским хозяйством и перерабатывающей промышленностью, формируется единая цепочка создания стоимости — от выращивания масличных культур до экспорта готовой продукции.

Важным конкурентным преимуществом является географическое положение на пересечении торговых маршрутов между Китаем, Центральной Азией, Европой и Ближним Востоком.

Национальная ассоциация переработчиков масличных культур совместно с АО «НК «Қазақстан темір жолы» реализует механизм согласования перевозок растительных масел через пограничный переход Достык — Алашанькоу. В результате выполнение планов отгрузок в Китай превысило 90% против менее 40% в 2023 году. За последние три сезона экспорт масложировой продукции в КНР увеличился более чем в 3,7 раза.

Таким образом, развитие масложировой отрасли становится одним из практических механизмов диверсификации экономики Казахстана и увеличения несырьевого экспорта. Сочетание собственной сырьевой базы, растущих перерабатывающих мощностей, эффективной логистики и широкой географии поставок создает условия для дальнейшего укрепления позиций страны на мировом рынке и достижения целевого показателя экспорта в $1,5 млрд к 2028 году.