Казахстан представил экспортный потенциал отечественного агропромышленного комплекса и обозначил перспективные направления сотрудничества с Китаем на 8-й Китайской конференции по торговле зерном.

Одна из ключевых отраслевых площадок зерновой индустрии Китая объединила представителей государственных органов, крупнейших предприятий, научно-исследовательских институтов и вузов КНР, а также зарубежных партнеров.

В рамках мероприятия состоялась Китайско-казахстанская конференция по сотрудничеству зерновых предприятий, посвященная расширению деловых связей между двумя странами и развитию новых механизмов аграрной торговли.

Основными темами стали увеличение объемов взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией, развитие трансграничной логистики, внедрение цифровых инструментов в *агросектор*, а также продвижение казахстанской аграрной продукции на китайском рынке.

Вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова подчеркнула стратегическое значение сотрудничества Казахстана и Китая в сфере АПК.

«Китай является для Казахстана не только одним из ключевых рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, но и важным партнером в развитии торговли, инвестиций, логистики, переработки и внедрении современных цифровых технологий.

Дальнейшее расширение прямого диалога между государственными органами, сельхозтоваропроизводителями, трейдерами и бизнесом позволит сформировать новые практические механизмы взаимодействия и обеспечить рост взаимной торговли», – отметила вице-министр.

Казахстан последовательно укрепляет свои позиции на мировых продовольственных рынках. Отечественная сельскохозяйственная продукция экспортируется более чем в 70 стран мира.

Одним из наиболее перспективных направлений остается Китай.

По итогам 2025 года экспорт продукции АПК в Китай составил 1,4 млрд долларов США, увеличившись в 6,5 раза по сравнению с 2021 годом.

При этом только за январь–июнь 2026 года в Китай экспортировано продукции АПК на 1,1 млрд долларов США, что практически в 2 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Основными экспортными товарами являются корма для животных, растительные масла, масличные и зерновые культуры*.

Одним из перспективных направлений сотрудничества стало подключение казахстанских компаний к китайской зерновой торговой площадке, которая объединяет порядка 50 тыс. сельскохозяйственных предприятий КНР и работает более 20 лет.

Использование данной платформы позволит расширить прямые контакты между участниками рынка и создать дополнительные возможности для продвижения казахстанской продукции.

«Зерновая торговля имеет стратегическое значение для обеспечения устойчивости региональных продовольственных рынков. Казахстан, располагающий значительным производственным и экспортным потенциалом, заинтересован в дальнейшем увеличении поставок зерна, муки, масличных культур, а также продукции глубокой переработки на китайский рынок.

Важной задачей остается развитие устойчивых логистических цепочек и расширение прямого взаимодействия между предприятиями двух стран.

Наша страна рассматривает Китай как одного из ключевых долгосрочных партнеров.

Сотрудничество охватывает не только торговлю сельскохозяйственной продукцией, но и привлечение инвестиций, развитие логистической инфраструктуры, переработку, цифровизацию и создание новых каналов выхода продукции на рынок», – сказала Назгуль Хатепова.

В ходе конференции были обсуждены перспективы увеличения поставок агропродукции в Китай, расширения экспортной и трансграничной логистики, развития перерабатывающих производств и цифровых инструментов торговли, а также укрепления прямых деловых контактов между предприятиями.

По итогам конференции стороны подтвердили готовность продолжить практическую работу по созданию благоприятных условий для расширения взаимной торговли, развитию трансграничной и экспортной логистики, углублению переработки сельскохозяйственного сырья, расширению прямого взаимодействия между предприятиями и внедрению цифровых технологий.

В рамках 8-й Китайской конференции по торговле зерном Казахстан принял активное участие в 6-й Национальной выставке-ярмарке высококачественной специализированной зерновой и масложировой продукции.

Экспозиция Казахстана стала крупнейшей среди зарубежных участников выставки.

Более 20 отечественных компаний представляют китайским партнерам свою продукцию, экспортный потенциал и инвестиционные возможности.

В их числе – АО НК «Продовольственная контрактная корпорация», Национальная ассоциация переработчиков масличных культур, ТОО «SN Trade Company», АО «Asia Agro Food», ТОО «Atameken Agro Trade», ТОО «Baltic Control Kazakhstan» и другие предприятия.

На отраслевой площадке также проходят деловые переговоры между производителями и покупателями, инвестиционные сессии, подписание коммерческих соглашений и специализированные торги зерном.