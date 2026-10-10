Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханұлы в рамках рабочей поездки в Рим для участия во Всемирном продовольственном форуме (World Food Forum) 2026 провел серию встреч с руководством и профильными подразделениями Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

Основное внимание в ходе переговоров было уделено дальнейшему развитию Программы партнерства «Казахстан – ФАО» и реализации совместных проектов в агропромышленном комплексе.

В ходе встречи с помощником Генерального директора, региональным представителем ФАО по Европе и Центральной Азии, исполняющим обязанности Представителя ФАО в Казахстане Виорелом Гуцу стороны обсудили текущие результаты и перспективы двустороннего сотрудничества.

Ермек Кенжеханұлы отметил, что проекты в рамках Программы партнерства переходят к практической реализации и имеют значительный потенциал для развития аграрного сектора Казахстана. Стороны также рассмотрели вопросы продления срока действия Соглашения о Бюро ФАО по связям и партнерству в Казахстане и возможности расширения портфеля совместных инициатив. Казахстанская сторона подтвердила заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства с ФАО.

Отдельным направлением переговоров стало внедрение современных технологий в систему защиты растений. На встрече с руководителем кластера NSPPH Отдела производства и защиты растений ФАО Шоки Аль-Добаи обсуждался ход реализации проекта «Совершенствование мониторинга и прогнозирования саранчовых вредителей в Казахстане на основе применения технологий искусственного интеллекта и использования беспилотных летательных аппаратов».

Вице-министр подчеркнул, что применение искусственного интеллекта и беспилотных летательных аппаратов позволит повысить точность мониторинга и прогнозирования распространения саранчовых вредителей, а также обеспечить более оперативное реагирование на потенциальные угрозы для сельского хозяйства. Участники встречи рассмотрели дальнейшие этапы реализации проекта и перспективы применения полученного опыта для борьбы с другими вредными организмами, в том числе в странах Центральной Азии.

Вопросы развития отечественной селекции и семеноводства стали центральной темой встречи с заместителем директора Отдела NSP ФАО Чикелу Мба. Стороны обсудили реализацию проекта «Национальная инициатива «Казахстанские сорта и семена», направленного на укрепление национального потенциала в области селекции и производства семян. Особое внимание было уделено практическим результатам инициативы и возможностям повышения ее эффективности для отечественных сельхозтоваропроизводителей.

По итогам проведенных встреч стороны подтвердили взаимную заинтересованность в последовательном развитии партнерства, продолжении реализации совместных проектов и расширении взаимодействия по приоритетным направлениям аграрной политики.

Сотрудничество Казахстана с ФАО остается важным инструментом привлечения международного экспертного опыта, внедрения инновационных решений и повышения устойчивости отечественного агропромышленного комплекса.