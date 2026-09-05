Казахстан и Китай определили новые направления взаимодействия в аграрной сфере

Казахстан принимает участие в 8-й Китайской конференции по торговле зерном. Делегацию возглавила вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова.

В рамках рабочей поездки в КНР вице-министр провела встречу с Главой Государственного управления по продовольствию и материальным резервам КНР (NAFRA) Лю Хуаньсином.

Стороны обсудили состояние торгово-экономического взаимодействия, перспективы увеличения объемов взаимной торговли, а также меры по наращиванию поставок сельскохозяйственной продукции.

«Китай является одним из ключевых стратегических партнеров Казахстана в сфере АПК. Географическая близость, взаимодополняемость экономик и устойчивый рост спроса на продовольствие создают прочную основу для дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества. Мы заинтересованы в системном взаимодействии, которое позволит обеспечить стабильный спрос на нашу продукцию и сформировать новые каналы ее выхода на китайский рынок», – отметила Назгуль Хатепова.

По итогам 2025 года товарооборот продукции агропромышленного комплекса между странами вырос на 36,8% и достиг 1,97 млрд долларов США.

Стороны отметили значительный потенциал для дальнейшего увеличения объемов торговли и диверсификации взаимных поставок.

Вице-министр представила китайской стороне ряд предложений, направленных на формирование долгосрочных механизмов сотрудничества.

В частности, предложено увеличить номенклатуру взаимных поставок, нарастить закупки зерновых и масличных культур, в том числе для формирования стратегических резервов КНР.

В ходе переговоров также рассмотрены вопросы привлечения китайских инвестиций в проекты по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, развития агрологистики.

Китайская сторона отметила важность дальнейшего укрепления сотрудничества с Казахстаном в АПК и продолжения совместной работы по обозначенным направлениям.

По итогам встречи стороны договорились продолжить проработку предложений и активизировать взаимодействие между профильными государственными органами и представителями бизнеса двух стран.

Также вице-министр провела встречу с губернатором провинции Хунань Мао Вэймином.

Особое внимание в ходе встречи было уделено развитию практического сотрудничества между Казахстаном и провинцией Хунань.

Кроме активизации партнерства в сфере продовольственной безопасности губернатор провинции Хунань Мао Вэймин предложил усилить развитие совместного научно-технического сотрудничества и обмен опытом.