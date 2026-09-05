Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханұлы в ходе рабочей поездки в регион ознакомился с реализацией инвестиционных проектов в сфере молочного животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции.

В селе Абай возводится молочно-товарная ферма на 800 голов. Объем инвестиций в проект составляет 7,6 млрд тенге. Строительно-монтажные работы выполнены на 80%, поставлено 99% основного оборудования. В рамках проекта предусмотрено приобретение 800 нетелей голштинской породы. На предприятии будут применяться автоматизированные системы доения, современные решения для содержания животных и управления производственными процессами. Запуск фермы намечен до конца 2026 года.

Вице-министр также посетил новый рисоперерабатывающий завод компании «Абзал и К». Стоимость предприятия составляет 1 млрд тенге, производственная мощность — до 12 тонн риса в час. Производственный цикл автоматизирован, а контроль качества продукции осуществляется в режиме онлайн.

До 50% выпуска предприятие планирует направлять на экспорт. Основными рынками сбыта определены страны СНГ, Монголия и Ирак.

«Развитие инвестиционной активности является одним из ключевых факторов обеспечения устойчивого роста отрасли, повышения ее эффективности и укрепления продовольственной безопасности. Сегодня важно не только наращивать объемы производства, но и обеспечивать технологическое обновление предприятий, внедрение современных решений и развитие глубокой переработки сельскохозяйственного сырья», — отметил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханұлы.

По итогам посещения объектов даны рекомендации, направленные на своевременный ввод производственных мощностей и обеспечение их дальнейшей эффективной работы.