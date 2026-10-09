Казахстан демонстрирует свой потенциал в области сельского хозяйства, производства и глубокой переработки зерна на второй Глобальной выставке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) «От семян до пищевых продуктов» (From Seeds to Foods), которая проходит в Риме 8–12 октября 2026 года.

Выставка проходит под темой «Стимулирование инноваций в целях обеспечения продовольственной безопасности и питания» и объединяет представителей государств, производителей, частного сектора, научного сообщества, молодежи и партнеров, чтобы показать практические решения на всем пути, от семян и сельскохозяйственного производства до переработки, рынков и готовой пищи.

Участие Казахстана в экспозиции Европы и Центральной Азии отражает ключевую идею выставки: показать, как сельскохозяйственные ресурсы, знания, технологии и инновации превращаются в продукты питания, создавая добавленную стоимость на различных этапах агропродовольственной цепочки.

Казахстан представил посетителям последовательную цепочку создания стоимости в зерновом секторе, от производства семян и выращивания зерновых культур до современных технологий переработки и выпуска готовой продукции. Особое внимание уделено глубокой переработке зерна. Наряду с традиционными продуктами, такими как хлеб и макаронные изделия, посетители могут увидеть продукцию передовой переработки зерна, включая сиропы, глютен и этанол.

Посетители могут познакомиться с национальным кулинарным наследием страны через четыре продукта: баурсаки, жент, курт и яблоко сорта Алматинский Апорт. Эти продукты представляют другую сторону агропродовольственной системы Казахстана - связь между природными ресурсами, сельскохозяйственным производством, традиционными знаниями и культурой питания.

Алматинский Апорт в концепции регионального павильона Европы и Центральной Азии обозначен как приоритетный продукт Казахстана в рамках инициативы «Одна страна - один приоритетный продукт».

«Участие Казахстана в выставке «От семян до пищевых продуктов» (From Seeds to Foods) позволяет показать весь спектр агропродовольственной цепочки - от семеноводства и производства зерна до глубокой переработки и готовых продуктов. Одновременно мы представляем богатое кулинарное наследие страны, показывая, как сельское хозяйство связано с культурой, традициями и продовольствием на нашем столе», - отметил Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы.

Казахстанская экспозиция является частью регионального павильона ФАО для Европы и Центральной Азии, который объединяет страны региона вокруг общей истории агробиоразнообразия, продовольственного наследия, науки, технологий и инноваций. Региональный павильон включает четыре взаимосвязанных направления: природа как источник, люди и знания, инновации и научно-технологическое развитие, а также инвестиции и партнерства.

Первая выставка «От семян до пищевых продуктов” (From Seeds to Foods), состоявшаяся в 2025 году, собрала около 10 000 посетителей за четыре дня, более 200 экспонентов из 145 стран и территорий, а ее цифровой охват превысил 32 миллиона человек. В 2026 году выставка продолжает эту работу, создавая международную платформу для демонстрации решений, способных укреплять продовольственную безопасность, питание, устойчивость и средства к существованию посредством инноваций, технологий, местных знаний и партнерств.