Более 25 казахстанских производителей продемонстрировали свою продукцию в Туркменистане

Более 25 казахстанских сельхозтоваропроизводителей и предприятий пищевой промышленности представили свою продукцию в национальном павильоне Казахстана на фестивале национальных блюд в Туркменистане. Мероприятие состоялось в рамках 8-й Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии и Азербайджана.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Главы государств — участников встречи ознакомились с национальными экспозициями, отражающими гастрономические традиции и культурное наследие стран региона.

Казахстанский павильон объединил широкий ассортимент отечественных продуктов, наглядно продемонстрировав разнообразие национальной гастрономии и производственные возможности агропромышленного комплекса страны.

Были представлены казахстанский апорт, кондитерские изделия, курт, мёд, сублимированные фрукты, мороженое, шоколад, козье и верблюжье молоко, саумал, растительные масла, соки, консервы, колбасные и макаронные изделия, крупы, шубат, рыбная продукция и другие продукты отечественного производства.

В числе участников — ТОО «Евразия Инвест ЛТД», ТОО «Баян Сулу», «Нәтиже сүт фабрикасы», ТОО «Бижан», Apple Bee, АО «Рахат», крестьянское хозяйство «Иссыкский Апорт» и другие предприятия.

Участие в международном мероприятии позволило казахстанским компаниям продемонстрировать разнообразие выпускаемой продукции, подчеркнуть самобытность национальных гастрономических традиций и раскрыть потенциал отечественного производства и переработки сельскохозяйственного сырья.

Такая площадка способствует укреплению культурных и экономических связей между странами региона, а также повышению узнаваемости казахстанских продовольственных брендов.