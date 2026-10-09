Предотвращен ввоз и распространение опасных карантинных объектов на территории Казахстана

В ходе карантинного фитосанитарного контроля государственными инспекторами КГИ в АПК МСХ РК выявлены карантинные объекты в импортируемой сельскохозяйственной продукции, а также нарушения фитосанитарного законодательства.

Так, в Алматинской области в партии салата айсберг весом 8 690 кг из Кыргызской Республики выявлен западный цветочный трипс, а в 840 тоннах мягкой пшеницы из Российской Федерации — горчак ползучий. В Акмолинской области лабораторными исследованиями в двух партиях российской пшеницы объемом 490 тонн и 478,8 тонны подтверждено наличие горчака ползучего, а также повилики полевой и европейской.

В Актюбинской области на фитосанитарном контрольном посту «Алимбет» при досмотре четырех автотранспортных средств с 114,9 тонны льна из Оренбургской области РФ лабораторной экспертизой выявлен горчак ползучий. Аналогичный карантинный объект обнаружен на посту «Шаган» в Западно-Казахстанской области в партии продовольственного ячменя весом 70 тонн из РФ.

Кроме того, на фитосанитарном контрольном посту «Бахты» в области Абай предотвращен ввоз 1 127 кг яблок из Китайской Народной Республики в связи с действующим временным запретом на ввоз яблок из третьих стран на территорию Казахстана.

По выявленным фактам приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В отношении импортеров возбуждены административные дела, материалы по факту в Актюбинской области направлены в суд. В Акмолинской области предпринимателям выданы обязательные для исполнения предписания о механической очистке зерна с последующим уничтожением отходов. Зараженная партия ячменя и яблоки, ввезенные в нарушение установленного запрета, возвращены в страны-экспортеры.

Министерство сельского хозяйства продолжает работу по обеспечению фитосанитарной безопасности и защите территории страны от проникновения и распространения опасных карантинных объектов. Соблюдение фитосанитарных требований при ввозе подкарантинной продукции находится на постоянном контроле уполномоченных органов.