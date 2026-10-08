В Алматинской области запустили производство товарной рыбы и садкового оборудования

В Алматинской области продолжается реализация инвестиционных проектов, направленных на увеличение объемов производства товарной рыбы, развитие аквакультуры и укрепление производственной базы рыбного хозяйства.

Так, в селе М. Туймебаева Илийского района введено в эксплуатацию предприятие «Бақыт». Оно специализируется на выращивании товарной рыбы, а также производстве садковых конструкций, сеток для рыбоводных хозяйств.

Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 500 млн тенге. Проектная мощность - производство до 400 тонн товарной рыбы в год и выпуск до 50 садковых конструкций ежегодно. В 2026 году планируется произвести 100 тонн товарной рыбы с дальнейшим поэтапным выходом на проектную мощность.

Это первое в Казахстане производство, ориентированное на выпуск садковых конструкций. Развитие собственного производства позволит повысить обеспеченность рыбоводных хозяйств необходимым оборудованием, расширить технологические возможности отрасли и создать дополнительные условия для увеличения объемов аквакультуры.

Реализация проекта осуществляется в условиях усиления государственной поддержки рыбного хозяйства. В 2026 году объем государственной поддержки рыбоводческих хозяйств достиг 7,7 млрд тенге. За последние годы количество рыбоводных хозяйств в стране увеличилось вдвое и достигло 707. По итогам 2025 года отечественными рыбоводными хозяйствами выращено около 23 тыс. тонн товарной рыбы.

В рамках реализации Закона Республики Казахстан «Об аквакультуре» сформирован комплекс мер государственной поддержки, предусматривающий возмещение части инвестиционных затрат, субсидирование расходов на корма и рыбопосадочный материал, а также другие инструменты снижения затрат производителей и повышения инвестиционной привлекательности отрасли. По ряду приоритетных направлений инвестиционные затраты возмещаются в размере 25%.

Кроме того, с 2024 года действует механизм льготного кредитования проектов по выращиванию и переработке рыбы по ставке 2,5% годовых. На период 2026–2030 годов сформирован пул из 41 инвестиционного проекта общей стоимостью порядка 60 млрд тенге. Их реализация позволит дополнительно увеличить объемы выращивания рыбы, переработки и производства кормов.

Государственная политика в сфере аквакультуры направлена на создание условий для устойчивого роста производства, привлечения частных инвестиций, внедрения современных технологий и развития отечественной производственной базы.

Министерство сельского хозяйства продолжает работу по привлечению инвестиций в рыбную отрасль, совершенствованию механизмов государственной поддержки и созданию условий для технологического обновления предприятий. Комплекс принимаемых мер направлен на дальнейшее увеличение объемов аквакультуры и последовательное формирование конкурентоспособной отечественной рыбной отрасли.