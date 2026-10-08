В 2026 году начато освоение 792,5 тыс. га ранее неиспользуемых сельхозземель. Еще 1,3 млн га неиспользуемых земель возвращено в государственную собственность.

Эти данные озвучены на заседании Республиканской комиссии по контролю за перераспределением земель для нужд сельского населения и рациональным использованием земельных ресурсов, прошедшем под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина.

Как сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, поставленная год назад Главой государства в своем Послании задача по перераспределению 13,5 млн га сельхозземель выполнена. Из них 5,5 млн га закреплены в качестве пастбищ общего пользования, 8 млн га предоставлены гражданам и другим землепользователям на конкурсной основе для ведения сельского хозяйства.

Работа по распределению возвращенных государству земель продолжается. При этом в ряде регионов сохраняется отставание в их предоставлении конечным пользователям. В Атырауской области этот показатель составляет 32,4%, Мангистауской – 24,6%, области Ұлытау – 21,1%.

Отдельное внимание на заседании уделили восстановлению деградированных пастбищ. Для отработки соответствующих мер определены три пилотных района, где имеются утвержденные планы управления пастбищами и проведены геоботанические обследования.

В Райымбекском районе Алматинской области пилот охватит 9,2 тыс. га горных и предгорных пастбищ с локальной деградацией и снижением продуктивности. В Хромтауском районе Актюбинской области – 17,4 тыс. га пастбищ населенных пунктов, испытывающих высокую пастбищную нагрузку. В Целиноградском районе Акмолинской области – 6,6 тыс. га степных пастбищ, наиболее деградированных вблизи населенных пунктов.

Общая площадь пилотных участков составит 33 тыс. га. Предусмотренные меры направлены на восстановление продуктивности пастбищ и обеспечение населения угодьями для выпаса скота.

Серик Жумангарин подчеркнул, что предоставление сельхозземель, обеспеченных за счет государства необходимой инфраструктурой, должно сопровождаться четкими обязательствами землепользователей по их эффективному использованию.

«Если государство создает инфраструктуру для орошения земель, со стороны землепользователя должны быть встречные обязательства: установка систем орошения, использование земель по назначению, выращивание рентабельных сельхозкультур и т.д. Земля должна работать и приносить отдачу. Если такие участки не используются рационально или по назначению, государство должно возвращать такие земли в сельхозоборот», — отметил Серик Жумангарин.

Участники заседания также рассмотрели вопросы, возникающие при предоставлении возвращенных земель новым пользователям. В их числе – отсутствие четких обязательных сроков регистрации прекращения прав на земельные участки, длительные процедуры признания неиспользуемых земель бесхозяйными и другие административные барьеры.