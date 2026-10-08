Аграрный бизнес участвует в развитии культуры чтения в Казахстане

Сельхозпредприятия Казахстана вносят вклад не только в развитие производства и экономики регионов, но и в реализацию социальных и культурных инициатив. Поддержка проектов в сфере образования, культуры и общественной жизни становится частью более широкого участия агробизнеса в развитии территорий и местных сообществ.

Одним из таких примеров является поддержка компанией «Нәтиже» отечественного книгоиздания. В 2019 году при поддержке молочной фабрики было основано издательство «Qasymkitap», которое сегодня развивает издательскую деятельность и книжную торговлю в Казахстане.

Основные направления его работы — выпуск и распространение литературы, поддержка отечественных авторов и популяризация чтения. «Qasymkitap» также проводит книжные ярмарки, встречи с писателями, развивает читательские клубы и реализует другие культурные проекты.

Сеть насчитывает 10 книжных магазинов в шести городах Казахстана. С издательством сотрудничают более 30 авторов. За время работы выпущено 194 книги, в числе которых произведения казахстанской и мировой литературы, а также детские издания.

С начала 2025 года «Qasymkitap» выпустило более 50 новых книг. За этот же период в различных регионах страны проведено более 40 книжных ярмарок.

Такие мероприятия позволяют знакомить читателей с новыми изданиями, создают площадки для общения авторов и аудитории и способствуют формированию устойчивого интереса к чтению. Особое значение эта работа имеет для детей и молодежи, поскольку позволяет сделать литературу и культурные мероприятия более доступными непосредственно в регионах.

Развитие регионов включает не только рост производства и экономики, но и создание благоприятной среды для жизни. В этом контексте социальные и культурные инициативы бизнеса дополняют его основной вклад в развитие территорий.

Для аграрного сектора данный аспект особенно важен. Деятельность сельхозпредприятий тесно связана с отдалёнными районами, где компании создают рабочие места, развивают инфраструктуру и взаимодействуют с местными жителями. Поддержка социальных и культурных проектов помогает укреплять это сотрудничество и открывать новые возможности для населения.

Опыт «Нәтиже» показывает, что вклад бизнеса в развитие территорий выражается не только в экономических показателях, но и в создании условий для культурного обмена и интеллектуального роста. В долгосрочной перспективе подобные инициативы способствуют укреплению местных сообществ и повышению качества жизни. Для самого бизнеса это возможность последовательно участвовать в жизни регионов присутствия, поддерживая не только их экономический потенциал, но и культурное будущее.