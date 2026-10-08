В Казахстане за три года введены в эксплуатацию четыре районные ветеринарные лаборатории

В Казахстане последовательно развивается сеть районных ветеринарных лабораторий. За последние три года введены в эксплуатацию четыре объекта, в том числе новая районная ветеринарная лаборатория в Карагандинской области.

В Каркаралинском районе введено в эксплуатацию новое здание районной ветеринарной лаборатории РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория». Производственная мощность объекта составляет до 800 тыс. исследований в год.

Новая лаборатория оснащена современной инфраструктурой для проведения широкого спектра ветеринарных исследований. Созданы условия для повышения оперативности и качества диагностики, внедрения дополнительных методов исследований, а также развития направления ветеринарно-санитарной экспертизы.

Объект позволит усилить профилактику и раннее выявление инфекционных заболеваний животных, оперативно проводить необходимые исследования и принимать ветеринарно-санитарные меры. Современная лабораторная база также расширяет возможности контроля за безопасностью продукции животного происхождения.

Развитие ветеринарной лабораторной инфраструктуры является частью системной работы по укреплению материально-технической базы ветеринарной службы. В рамках Комплексного плана развития ветеринарии принимаются меры по модернизации лабораторий, повышению качества диагностики и расширению возможностей ветеринарного контроля.

В 2024 году были введены в эксплуатацию Экибастузская районная ветеринарная лаборатория в Павлодарской области и Абайская районная ветеринарная лаборатория в области Абай. В текущем году введена в эксплуатацию Байганинская районная ветеринарная лаборатория в Актюбинской области. С вводом объекта в Каркаралинском районе общее количество новых районных ветеринарных лабораторий, введенных за последние три года, достигло четырех.

Работа по расширению сети продолжается. В целях развития районной ветеринарной инфраструктуры планируется ввод в эксплуатацию Нарынкольской районной ветеринарной лаборатории в Алматинской области, Катон-Карагайской районной ветеринарной лаборатории в Восточно-Казахстанской области, Аксуатской районной ветеринарной лаборатории в области Абай.

Ввод указанных объектов в эксплуатацию планируется в 2026–2027 годах.

Расширение сети районных ветеринарных лабораторий позволит укрепить диагностическую базу ветеринарной службы и повысить доступность исследований непосредственно в регионах.