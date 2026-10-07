Казахстан расширяет международное сотрудничество в сфере селекции и семеноводства

Министерство сельского хозяйства продолжает работу по развитию отечественной селекции и семеноводства. Согласно Комплексному плану по развитию селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур на 2024–2028 годы, к 2028 году долю семян отечественной селекции планируется довести до 78,2%.

Об этом вице-министр сельского хозяйства РК Назгуль Хатепова сообщила в ходе 27-го заседания Межправительственного координационного совета по вопросам семеноводства СНГ, состоявшегося в Туркменистане.

В нем приняли участие представители аграрных ведомств Туркменистана, Узбекистана, Беларуси, Таджикистана и России. Участники обсудили развитие национальной и совместной селекции, увеличение производства высококачественных семян, проект Соглашения о межгосударственной специализации и поставках семенного материала, внедрение инновационных технологий, гармонизацию систем контроля качества и защиту прав на селекционные достижения.

Назгуль Хатепова отметила, что для стран СНГ актуальны общие вызовы, связанные с изменением климатических условий, повышением урожайности и качества сельскохозяйственной продукции. В этой связи селекция и семеноводство имеют стратегическое значение для обеспечения продовольственной безопасности.

В Казахстане последовательно развивается как собственная система селекции и семеноводства, так и при взаимодействии с международными организациями и партнерами. Основным инструментом развития национальной системы является Комплексный план, который предусматривает модернизацию селекции, сортоиспытания и первичного семеноводства, внедрение современных технологий, обновление научной и материально-технической базы, развитие международного сотрудничества и подготовку молодых специалистов.

«В рамках Комплексного плана реализуются восемь научно-технических программ по созданию новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. В целом, к 2028 году предусматривается создать и передать на сортоиспытание 108 новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, в том числе 33 по зерновым культурам. К этому времени мы намерены довести долю семян отечественной селекции до 78,2% и долю элитных семян – до 14,4%», – заявила Назгуль Хатепова.

Государство финансирует научные программы по селекции и государственному сортоиспытанию, а также предоставляет меры поддержки производителям и сельхозтоваропроизводителям. В частности, возмещается 40–70% стоимости приобретаемых семян, включая семена отечественного и иностранного производства. Также предоставляется поддержка в виде удешевления минеральных удобрений, пестицидов, биоагентов и услуг по подаче воды.

Аттестованным производителям семян возмещается 50% затрат на приобретение селекционно-семеноводческой техники и семяочистительно-сортировального оборудования.

Параллельно Казахстан совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН реализует Национальную инициативу «Казахстанские сорта и семена». Она направлена на совершенствование производства и контроля качества семенного материала, укрепление научной базы и создание условий для эффективного внедрения новых сортов.

«При этом перед нами стоит задача не только создавать новые сорта, но и обеспечить их размножение. В этой связи Казахстан проводит работу по присоединению к Международному союзу по охране новых сортов растений (УПОВ). На сегодняшний день Казахстан участвует в работе органов УПОВ в качестве наблюдателя.

Этот процесс позволит нам расширить сотрудничество с зарубежными селекционерами, укрепить отечественную селекцию и внедрять современные международные подходы», – отметила вице-министр.

Казахстан также сотрудничает со странами СНГ в области обмена научными разработками и генетическими ресурсами, проведения совместных исследований, подготовки специалистов и расширения взаимной торговли семенным материалом.

«Объединение научного потенциала государств Содружества позволит не только сохранить накопленный опыт, но и сформировать новые совместные решения, отвечающие требованиям сельского хозяйства будущего.

Казахстан открыт к дальнейшему расширению такого взаимодействия и заинтересован в совместной реализации научных, технологических и практических инициатив в сфере селекции и семеноводства», – резюмировала Назгуль Хатепова.