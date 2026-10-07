Председатель правления АО «НК «Продкорпорация» Асылхан Джувашев на казахстанско-оманском деловом форуме в Астане предложил активно использовать потенциал Казахстана для диверсификации маршрутов поставок зерна на Ближний Восток и укрепления региональной продовольственной безопасности.

Форум состоялся в рамках государственного визита Султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в Казахстан 5-6 октября по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева. На деловой площадке представители двух стран обсудили сотрудничество в агропромышленном комплексе, логистике, нефтегазовой и химической промышленности, развитии инфраструктуры.

Выступая на бизнес-форуме, Асылхан Джувашев отметил, что Казахстан может стать для Омана надежным поставщиком продовольствия. В ресурсах Продкорпорации на постоянной основе имеется более 2 млн тонн зерна.

«Мы заинтересованы в развитии прямых экспортных поставок казахстанского зерна в Султанат Оман и готовы рассматривать возможность заключения долгосрочных контрактов объёмом от 200 до 500 тыс. тонн в год», - сообщил глава Продкорпорации.

Он также добавил, что в текущем сезоне Казахстан получил хороший урожай высококачественной пшеницы hi-pro с высоким содержанием белка и клейковины. Со своей стороны Продкорпорация готова обеспечить оманским партнерам стабильные поставки такой пшеницы, а также других зерновых культур в зависимости от потребностей рынка.

Обращаясь к инвесторам, представителям государственных структур, продовольственных компаний Султаната Оман, Асылхан Джувашев пригласил их развивать совместные с казахстанским бизнесом проекты. Одним из перспективных направлений может стать создание на территории Казахстана зернового хаба и стратегического резервного фонда зерна для Омана.

«Такой механизм позволил бы заранее формировать необходимые запасы непосредственно в стране-производителе, закупать зерно в наиболее благоприятные периоды рынка и обеспечивать его дальнейшую отгрузку в Оман по мере необходимости. Для оманской стороны это дополнительная возможность диверсифицировать источники поставок и укрепить национальную продовольственную безопасность», - сказал глава корпорации.

Развитие логистического сотрудничества с Оманом открывает для казахстанской агропродукции новые пути на рынки Южной Азии и Восточной Африки. Использование оманских портов также повысит надежность поставок продовольствия между Центральной Азией и регионом Персидского залива.