В Казахстане разработан ПЦР-тест для выявления фальсификации мясной продукции

В Казахстане создан отечественный ПЦР-тест для определения видового состава мяса и выявления фальсификации сырья в мясной продукции. Тест-система создана учёными Казахского агротехнического исследовательского университета имени С. Сейфуллина, входящего в состав НАО «НАНОЦ».

Работа выполнена в рамках научно-технической программы «Повышение уровня безопасности пищевых продуктов», финансируемой Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан на 2024–2026 годы.

Фальсификация мясной продукции остаётся актуальной проблемой. Фактический состав колбасных изделий, полуфабрикатов, консервов и других продуктов может не соответствовать информации, указанной на упаковке. Установить подмену особенно сложно после измельчения мяса, термической обработки или смешивания различных видов сырья, когда определить его происхождение по внешним признакам практически невозможно.

ПЦР-тест выявляет видоспецифичные участки митохондриального гена цитохрома b и позволяет определить присутствие ДНК 17 видов животных и птиц.

В их числе восемь видов домашних животных: крупный рогатый скот, лошадь, свинья, овца, коза, осёл, собака и кошка; шесть видов диких животных: сайгак, марал, косуля, архар, крыса и мышь; а также три вида птиц: курица, утка и индейка.

Одной из ключевых особенностей тест-системы является возможность одновременно выявлять ДНК нескольких видов животных в одном образце. Такой мультиплексный формат позволяет сократить количество отдельных анализов и расход реагентов, что особенно важно при исследовании многокомпонентной мясной продукции.

Способ защищён патентом на полезную модель. Для производства и применения тест-системы подготовлена научно-техническая документация, утверждённая научно-техническим советом университета.

ПЦР-тест предназначен для исследования как сырого мяса, так и переработанной мясной продукции, включая колбасные изделия, ветчину и мясные консервы. Потенциальными пользователями являются испытательные и ветеринарные лаборатории, органы государственного контроля, предприятия пищевой промышленности и другие организации, осуществляющие контроль качества и безопасности пищевой продукции.

Определение видового состава мяса позволяет выявлять несоответствия заявленной маркировке, обеспечивать защиту прав потребителей и решать задачи ветеринарно-санитарного контроля.

Внедрение отечественной тест-системы позволит расширить возможности лабораторного контроля мясной продукции в Казахстане, повысить эффективность выявления фактов фальсификации и снизить зависимость от импортных диагностических решений.