Вице-министр сельского хозяйства проведёт встречу с населением Актюбинской области

9 октября 2026 года вице-министр сельского хозяйства РК Амангалий Бердалин проведёт встречу с населением, в том числе с сельхозтоваропроизводителями Актюбинской области.

На повестке дня – тема: «О принятых мерах по развитию агропромышленного комплекса региона».

Встреча состоится в 10:00 по адресу: г. Актобе, пр. Абилкайыр хана, 52А, 3 этаж, Aqtobe IT Hub.

Приглашаем СМИ принять участие во встрече.

Подробная информация по тел.: +7 (7172) 555-765 – Асия Нурпейсова.

Вопросы и предложения по развитию АПК региона просим направлять на электронную почту: targynova.k@minagri.gov.kz .