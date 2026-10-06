Объявление

С 1 октября по 1 ноября (включительно) 2026 года Министерство сельского хозяйства РК в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 января 2015 года № 30 «Об утверждении Правил распределения объемов тарифных квот между участниками внешнеэкономической деятельности на ввоз в Республику Казахстан отдельных видов мяса» будет осуществлять прием заявок от переработчиков на участие в распределении объемов тарифных квот на ввоз в 2027 г. говядины (9 240 тонн).

Необходимые документы для участия в распределении объемов тарифных квот:

- заявка по форме согласно приложению 1 к вышеуказанным Правилам, с указанием желаемых объемов тарифных квот по мясу КРС, а также с указанием доли мяса КРС в объеме сырья, использованного при производстве готовой продукции по каждому виду готового товара;

- нотариально заверенная копия (либо копия при обязательном представлении оригинала документа для сверки) отчета предприятия в органы статистики о производстве и отгрузке продукции (для индивидуальных предпринимателей – справку (подтверждение) о присвоении учетного номера объекту производства (изготовления) пищевой продукции) с отметкой органа статистики о принятии документа за весь предшествующий год.

Заявки просим направлять на следующий электронный адрес: office@minagri.gov.kz на государственном и русском языках.

По дополнительным вопросам, а также для подтверждения отправки заявки на электронный адрес, просим обращаться по телефонам +7 (7172) 555-821, 555-795, 555-869, 555-914, 555-869, 555-763.