В рамках реализации стратегии Digital Qazaqstan 2026, инициированной Главой государства, в АПК реализуется шесть направлений цифровизации с последующим созданием единой платформы Digital Agro. Об этом на заседании Правительства сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

Основные направления и результаты реализации:

Государственная поддержка: функционирует бесплатная система субсидирования «Госагро» взамен платных частных аналогов. На сегодня в системе зарегистрировано свыше 209 тыс. пользователей.

Животноводческий учет: прослеживаемость полного жизненного цикла и ветеринарных мероприятий обеспечивается системами ИСЖ, РСЖ и мобильным приложением «Төрт түлік».

Растениеводство: формируется информационная система ИСПР для цифрового планирования посевов, учета партий продукции и космического мониторинга от производителя до элеватора.

Земельные ресурсы: цифровая карта сформирована на 100% с выходом агрохимического, геоботанического и почвенного обследований на полный охват к 2029 году, а мониторинг рационального использования ведется через систему «ЖерИнСпектр».

«Смарт-ферма»: цифровые технологии применяют свыше 650 предприятий, включая 200 смарт-хозяйств (в том числе 112 молочных ферм и более 30 откормочных площадок с автоматическим контролем).

Единая платформа: формирование массива данных «Смарт Дата Агро» для цифровой аналитики и оперативного принятия управленческих решений.