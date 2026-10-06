На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова отметил важность цифровизации агропромышленного комплекса для управления на отраслью на основе данных, что позволит создать условия для роста производительности.

«Мы должны перейти от разрозненного отраслевого администрирования к управлению сельским хозяйством на основе данных. В конечном итоге государство должно в режиме реального времени понимать, что, где и в каком объеме производится, а меры господдержки – предоставляться адресно, прозрачно и исходя из фактических данных. Это и должно стать основой для роста производительности», — подчеркнул Олжас Бектенов.

В связи с этим Министерству сельского хозяйства даны поручения:

форсировать разработку единой национальной цифровой экосистемы, где все ключевые процессы и данные будут связаны между собой;

в месячный срок определить конкретные меры господдержки, которые в первоочередном порядке будут переведены на проактивный формат с использованием данных цифрового профиля хозяйств.

Также АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» в месячный срок необходимо завершить передачу данных о перевозках и совместно с Министерством транспорта утвердить поэтапное развитие цифровизации компании с обязательным переходом на отечественные технологии управления перевозками.